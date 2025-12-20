पारगाव तर्फे आळेत तिसरा बिबट्या जेरबंद
खोडद, ता. २० : पारगाव तर्फे आळे (ता. जुन्नर) येथील रामवाडीत तुकाराम भिकाजी भोर यांच्या शेतात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात शनिवारी (ता. २०) पहाटेच्या सुमारास तिसरा बिबट्या जेरबंद झाल्याची माहिती ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी दिली.
रामवाडीत सोमवारी (ता. १५) शेतकरी श्रीराम भिकाजी भोर यांच्या कांद्याच्या शेतात बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात रोहित बाबूराव कापरे या ८ वर्षांचा मुलाचा मृत्यू झाला होता. यानंतर वनविभागाने तातडीने या ठिकाणी १८ पिंजरे आणि १० ट्रॅप कॅमेरे लावले होते. येथे लावलेल्या पिंजऱ्यात यापूर्वी मंगळवारी (ता. १६) रात्री आठच्या सुमारास सहा वर्षे वयाचा नर बिबट्या पहिल्यांदा जेरबंद झाला होता, तर दुसरा बिबट्या बुधवारी (ता. १७) अडकला होता. रामवाडीत आतापर्यंत वनविभागाने शनिवारी पकडलेला हा तिसरा बिबट आहे. हा पिंजरा रोहित कापरे या मुलाच्या हल्ल्याच्या घटनास्थळापासून ५०० मीटर अंतरावर लावला होता. आतापर्यंत या परिसरात एकूण तीन बिबटे पकडण्यात वनविभागाला यश आले आहे. या परिसरात ठिकठिकाणी आणखी १५ पिंजरे सक्रिय असून या सर्व पिंजऱ्यांमध्ये भक्ष्य म्हणून कोंबड्या ठेवण्यात आल्या आहेत. जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी बिबट प्रवणक्षेत्रात पिंजरे लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जुन्नरच्या साहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस, अमृत शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण, चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामवाडीत बिबट्यांना पकडण्यासाठी ठिकठिकाणी पिंजरे लावण्यात आले आहेत. वनरक्षक स्वप्नील केदारी, रेस्क्यू टीमचे सदस्य रोहित बोडके, रोशन नवले, अमर भूतांबरे, जालिंदर निकम, सागर खराडे यांनी पिंजरा लावण्यासाठी आणि बिबट्याला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात हलविण्यासाठी परिश्रम घेतले.
मागच्या २५ वर्षांपासून जुन्नर तालुका आणि इतर ठिकाणी बिबट्यांचा उपद्रव आहे. अगदी सुरुवातीच्या काळापासूनच पूर्वेकडील गावांमध्ये बिबट्यांकडून मानवी हल्ल्यांच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. रामवाडीनंतर आता नेहरमळ्यात देखील बिबट्यांचा उपद्रव वाढला आहे. वनविभागाने येथे दोन पिंजरे लावले आहेत, येथे आणखी पिंजरे लावण्याची गरज आहे.
- सचिन डुकरे, शेतकरी, पारगाव तर्फे आळे
