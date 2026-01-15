मांजरवाडी परिसरात बिबट्यासाठी तीन पिंजरे
खोडद, ता. १५ : बिबट्यांचा वाढता उपद्रव, त्यांचे होणारे मानवी हल्ले रोखण्यासाठी जुन्नर वन विभागाकडून विविध उपयोजना करण्यात येत असतानाच मांजरवाडी (ता. जुन्नर) येथे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी पिंजरे लावण्यात आले आहेत तर हिवरेतर्फे नारायणगाव येथे एक पिंजरा लावल्याची माहिती जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी दिली.
मांजरवाडी येथील गायकवाड मळ्यात रमेश मुळे यांच्या शेताजवळ एक पिंजरा, तर शितळादेवी मळ्यात योगेश दत्तात्रेय खंडागळे यांच्या शेतात एक पिंजरा तर हिवरेतर्फे नारायणगाव येथील शेतकरी रामचंद्र भोर यांच्या शेतात एक असे एकूण तीन पिंजरे जुन्नर वनविभागाकडून गुरुवारी (ता. १५) लावण्यात आले आहेत.
योगेश खंडागळे यांच्या सीताफळाच्या बागेमध्ये बिबट्याचा रोजच वावर होता तसेच दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या पाळीव कुत्र्यावर हल्ला करून बिबट्याने त्याला ठार केले होते. त्यामुळे या भागात पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी योगेश खंडागळे यांनी वनविभागाकडे केली होती. जुन्नरच्या सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस, अमृत शिंदे, जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, सुशांत भुजबळ, सचिन टाव्हरे यांनी पिंजरा लावला.
सध्या बिबट्यांचे होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण कमी असले तरी त्यांच्याकडून हल्ल्यांचा धोका पूर्णपणे संपलेला नाही. सध्या ऊसतोड सुरू असल्याने बिबटे आपली सुरक्षित जागा शोधत आहेत. शेतकऱ्यांनी व नागरिकांनी सावध व सतर्क राहावे. लहान मुले व ज्येष्ठांवर विशेष लक्ष ठेवावे.
- प्रदीप चव्हाण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जुन्नर
