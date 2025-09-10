दौंडमध्ये बाजरीची ७५० क्विंटल आवक
दौंड, ता. १० : दौंड तालुक्यात बाजरीची आवक वाढली असून बाजारभावात १९० रुपयांची वाढ झाली आहे. बाजरीची ७५० क्विंटल आवक झाली असून त्यास किमान २००० तर कमाल ३००० रुपये क्विंटल असा बाजारभाव मिळाला आहे.
दौंड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दौंड मुख्य बाजारासह पाटस व यवत येथील उपबाजारांमध्ये भुसार मालाची आवक व बाजारभाव स्थिर आहे. केडगाव उपबाजारात भुसार मालाची आवक वाढली असून बाजारभाव स्थिर आहे, अशी माहिती सभापती गणेश जगदाळे, उपसभापती शरद कोळपे व सचिव मोहन काटे यांनी दिली. दौंड मुख्य बाजारात पालेभाजांची आवक व बाजारभाव स्थिर आहे.
केडगाव उपबाजारात कांद्याची आवक वाढली असून एकूण ९७६६ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतवारीनुसार किमान २०० तर कमाल १८०० प्रतिक्विंटल असा बाजारभाव मिळाला. कोथिंबिरीची १०८५० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान २०० व कमाल ८०० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला. शेपुची ११५० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान २०० तर कमाल ५०० रुपये, असा बाजारभाव मिळाला. तर मेथीची ५१०० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान ३०० तर कमाल १२०० रुपये जुडी,असा बाजारभाव मिळाला.
दरम्यान, केडगाव उपबाजारात डाळिंबाच्या आवक व बाजारभावात वाढ झाली आहे. डाळिंबाची १४६१ क्रेट आवक होऊन त्यास प्रतवारीनुसार प्रतिकिलो २५ ते १५१ रुपये बाजारभाव मिळाला.
शेतमालाची आवक व बाजारभाव :
* शेतमाल आवक (क्विंटल) किमान (रू.) कमाल (रु.)
गहू ६४९ २३०० ३०००
ज्वारी ०८५ २१०१ ३५५१
बाजरी ७५० २००० ३०००
हरभरा ०५० ४६०० ५९१०
मका ०१४ २१०० २४००
उडीद ०८७ ५००० ६३००
तूर ०१५ ५००० ५५००
मूग १३१ ६१०० ८५००
टोमॅटो, भोपळा व काकडीच्या दरात घट
दौंड मुख्य बाजारात टोमॅटोची २४२ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान ०५० तर कमाल १७० रुपये बाजारभाव मिळाला. भोपळ्याची ४० क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान ०५० तर कमाल १०० रुपये बाजारभाव मिळाला. काकडीची १४८ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान ०५० तर कमाल १०० रुपये बाजारभाव मिळाला.
