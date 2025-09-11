मेरगळवाडीत रोहित्रातून तांब्याच्या तारांची चोरी
दौंड, ता. ११ : मेरगळवाडी (ता. दौंड) येथे झालेल्या चोरीत रोहित्रातील एकूण ५० किलो तांब्याच्या तारांची चोरी करण्यात आली आहे. चोरी झाल्यानंतर तब्बल बारा दिवसांच्या विलंबानंतर फिर्याद दाखल केली आहे.
लिंगाळी हद्दीतील मेरगळवाडी येथील माणगावकर या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या रोहित्रामधील तारांची ३० ऑगस्ट रोजी चोरी झाली. चोरट्यांनी वीजप्रवाह खंडित करून रोहित्र खांबांवरून खाली पाडले. त्यानंतर त्या रोहित्रामधील ऑइल जमिनीवर सांडून त्यामधील एकूण ५० किलो वजनाच्या तांब्याच्या तारा चोरून नेल्या. चोरीस गेलेल्या तारांचे मूल्य पंचवीस हजार रुपये इतके आहे, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. दौंड पोलिस ठाण्यात महावितरणच्या वतीने सहायक अभियंता उमर शेख यांनी ११ सप्टेंबर रोजी रोजी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञाताविरूध्द भारतीय विद्यूत अधिनियममधील कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, २५ ऑगस्ट रोजी लिंगाळी येथील किसन भागवत यांच्या शेतातील रोहित्रामधील तारांची चोरी झाली होती. भागवत अॅडिशनल या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या रोहित्रामधील ७० किलो वजन आणि पस्तीस हजार रुपये मूल्य असलेल्या तांब्याच्या तारांची चोरी झाली होती.
