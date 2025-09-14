दोनशे किलो तांब्याच्या तारा लंपास
दौंड, ता. १४ : दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागात मागील १६ दिवसांत तीन ठिकाणी झालेल्या चोऱ्यांमध्ये एकूण २०० किलो तांब्याच्या तारांची चोरी करण्यात आली आहे.
दौंड शहराला लागून असलेल्या लिंगाळी (ता. दौंड) येथील भागवत अॅडिशनल या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या रोहित्रामधील ७० किलो वजन आणि ३५ हजार रुपये मूल्य असलेल्या तांब्याच्या तारांची २५ ऑगस्टला चोरी झाली होती. लिंगाळी ग्रामपंचायत हद्दीतील मेरगळवाडी येथील माणगावकर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या रोहित्रामधील ५० किलो वजन आणि २५ हजार रुपये मूल्य असलेल्या तांब्याच्या तारांची ३० ऑगस्टला चोरी झाली होती. तर बोरीबेल येथील मोहन गावडे डीपी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या रोहित्रामधील ८० किलो वजन आणि ४० हजार रुपये मूल्य असलेल्या तांब्याच्या तारांची ९ सप्टेंबर रोजी चोरी झाली आहे. दौंड पोलिस ठाण्यात लिंगाळी व मेरगळवाडी येथील चोरी प्रकरणी महावितरणच्या वतीने सहायक अभियंता उमर शेख यांनी तर बोरीबेल येथील चोरीप्रकरणी नितीन क्षीरसागर यांनी शनिवारी (ता. १३) फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार अज्ञाताविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
