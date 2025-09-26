कारवाया वाढल्या तरीही अवैध व्यवसाय सुरू
दौंड, ता. २६ : दौंड पोलिसांकडून अवैध व्यवसायांवर परिणामकारक कारवाया होत नसल्याने पुणे ग्रामीण पोलिस दलाचे अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या आदेशाने शहरात कारवाया वाढल्या आहेत. उपअधीक्षक कार्यालय व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून कारवाया करण्यात येत आहेत. मात्र, तरीही अवैध व्यवसाय सुरूच आहेत.
दौंड पोलिस ठाणे हद्दीत मागील तीन महिन्यांत जबरी चोरी, घरफोडी, दुचाकी चोरी, मारामारी, खून, अत्याचार आदी प्रकारचे गुन्हे वाढले आहेत. शहरासह दौंड- पाटस, दौंड- कुरकुंभ, दौंड- सिद्धटेक आणि दौंड- अहिल्यानगर महामार्गावर भरचौकात व रस्त्यालगत मटक्याचे अड्डे, गांजा विक्री, गावठी दारूचे गुत्ते, गोहत्या, अवैध प्रवासी वाहतूक, पत्त्यांचे क्लब व काही लॉजवर वेश्याव्यवसाय राजरोसपणे सुरू आहेत. शहर व परिसरात झालेल्या चोऱ्या, घरफोडी यांचा अद्याप तपास लागलेला नाही.
दौंड पोलिसांकडून नाममात्र कारवाई होत असल्याने अधीक्षक गिल यांच्या आदेशामुळे शहरातील पोलिस उपअधीक्षक कार्यालयाकडून शुक्रवारी (ता. ५) देऊळगाव राजे येथे एकाच दिवशी तीन ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. धाडीत इनामदार पोल्ट्रीच्या अलीकडे, ड्रॅगन चायनीज हॉटेलमागे आणि खोसरे वस्तीच्या अलीकडे असणाऱ्या जुगार अड्ड्यांवर धाड टाकून १३ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर बुधवारी (ता. १०) वडगाव दरेकर येथील अड्ड्यावर धाड टाकून चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
दौंड उपअधीक्षक कार्यालयाकडून केल्या जाणाऱ्या धाडीनंतरही अवैध व्यवसाय सुरूच असल्याने अधीक्षक गिल यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांच्या आदेशाने दौंड पोलिस ठाणे हद्दीत पुणे ग्रामीण पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून १६ ते २० सप्टेंबरदरम्यान दौंड शहर व परिसरात गावठी दारू, पत्त्यांचे क्लब, मटका जुगारप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले.
पोलिस यांच्यावर केव्हा कारवाई करणार?
महिला व मुलींची छेड काढणारे कंटक.
वर्दळीचा रस्ता अडविणारे व चौकात वाहने उभी करणारे टोळके.
गल्लोगल्ली असलेले ऑनलाइन जुगाराचे अड्डे व पत्त्यांचे क्लब.
विना क्रमांकाची दुचाकी वाहने.
अवैध प्रवासी वाहतूक व बेफाम धावणाऱ्या विनापरवाना रिक्षा.
भाजी मंडईत महिलांचा रस्ता अडविणारे गाडेवाले आणि वाहनचालक.
चाळी, खोल्या व इमारतीमध्ये राहणारे संशयास्पद भाडेकरू.
