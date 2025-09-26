पक्षकारांना ठराविक वकिलांची शिफारस
दौंड , ता. २६ : दौंड तालुक्यातील दौंड व यवत पोलिस ठाण्यातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पक्षकारांना ठराविक वकिलांची शिफारस केली जात असल्याने अशाप्रकारे शिफारस करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दौंड तालुका अॅडव्होकेट बार असोसिएशनने ही मागणी केली आहे.
दौंड व यवत पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांच्याकडे बुधवारी (ता. २४) स्वतंत्र निवेदनाद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे. तालुक्यात विविध गुन्ह्यांमधील जामिनासाठीच अर्ज, मोटार वाहन अपघाताचे खटले, सत्र न्यायालयातील खटले, महिलांशी संबंधित गुन्हे, आदी प्रकरणांमध्ये ठराविक पोलिस अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार विशिष्ट वकिलांकडेच पक्षकारांना पाठविले जात आहे. विशिष्ट एका वकिलाकडे गेल्यानंतर आपले लवकर काम होईल व आम्ही तपासात तुम्हाला मदत करू, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पक्षकार गोंधळून जातात व भीतीपोटीच विशिष्ट वकिलांकडे त्यांच्या न्यायालयीन काम पोलिसांच्या सांगण्यावरून देत आहेत. यामुळे कायद्याची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता धोक्यात येते, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तालुक्यात मागील काळात पोलिसांशी संबंधित न्यायालयीन कामाची तपासणी केल्यास ठराविक पोलिस अधिकारी व ठरलेले वकिलांकडेच प्रकरणे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करून यापुढे पोलिसांकडून कोणत्याही वकिलाची शिफारस होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. पोपट फुलारी व उपाध्यक्ष अजहरुद्दीन मुलानी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दौंड तालुका अॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या निवेदनानंतर संबंधितांना त्याविषयी स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. पक्षकाराला वकील निवडण्याचा हक्क आहे व त्यांनी त्यांचा वकील निवडावा. त्या प्रक्रियेत कोणीमध्ये पडू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
बापूराव दडस, पोलिस उपअधीक्षक, दौंड उपविभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.