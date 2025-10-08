सरन्यायाधीशांशी गैरवर्तन केल्याचा दौंडमध्ये निषेध
दौंड, ता. ८ : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयात ६ ऑक्टोबरला एका सुनावणीवेळी राकेश किशोर नामक वकिलाने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. ही कृती सरन्यायाधीश आणि न्याय व्यवस्थेचा अवमान करणारी असल्याने त्याचा दौंड शहरात निषेध करण्यात आला. त्याचबरोबर संबंधितावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दौंड पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केली आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट), बौद्ध धम्म सेवा संघ, भारतीय बौद्ध महासभा, एमआयएम, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कवाडे गट) आदी संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य या वेळी उपस्थित होते. हल्ल्याचा प्रयत्न करण्याच्या प्रकाराचा दौंड शहरात विविध पक्ष आणि संघटनांनी निषेध केला आहे.
