ऐकवण्यापेक्षा ऐकून घेण्याची सवय बाळगा : डॉ. पद्माक्षी लोकेश
दौंड, ता. १६ : ‘‘नात्यांमध्ये संवादाचा अभाव हे तणावाचे कारण असल्याने मित्र व कुटुंबीयांशी नियमितपणे बोला. नातेसंबंध मजबूत करण्यासाठी, प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी व एकमेकांना भावनिक आधार देण्याकरिता बोलणे महत्त्वाचे आहे. समोरच्याला ऐकवण्यापेक्षा त्याचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेण्याची सवय बाळगावी,’’ असे आवाहन मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. पद्माक्षी लोकेश यांनी केले आहे.
नानवीज (ता. दौंड) येथे रोटरी क्लब ऑफ दौंडच्या वतीने मानसिक आरोग्य या विषयावर मार्गदर्शन करताना बेंगळुरू येथील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. पद्माक्षी लोकेश यांनी हे आवाहन केले. राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या प्राचार्य जयश्री देसाई अध्यक्षस्थानी होत्या. उपप्राचार्य सहदेव सानप, क्लबचे अध्यक्ष दीपक शासम, सचिव प्रज्ञा राजोपाध्ये, कार्यक्रम समन्वयक पायल भंडारी, सुषमा अडसूळ व्यासपीठावर उपस्थित होते.
प्रशिक्षणार्थी पोलिसांकरिता विविध उपक्रम राबविणाऱ्या प्राचार्य जयश्री देसाई यांच्यासह पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण तांदळे व उप निरीक्षक दत्तू कोंडिबा शिंदे यांचा यावेळी प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केला. पोलिस निरीक्षक प्रफुल्ल खडपकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
■ तणाव व्यवस्थापनाकरिता हे करा :
• स्वतः वर विश्वास ठेवा, स्वतः ला वेळ द्या
• रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवा.
• जेवताना मोबाईल व टीव्ही पाहू नका.
• इतरांना त्रास न देता मिळणारी समाधानी वृत्ती ठेवा.
• ज्यात आनंद मिळतो ती कला किंवा छंदासाठी वेळ द्या
• इतरांना ज्ञान देण्यापूर्वी स्वतः ते आचरणात आणा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.