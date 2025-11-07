शेतकऱ्यास मरेपर्यंत मारहाण; पत्नी, मुलावर गुन्हा
दौंड, ता. ७ : नानवीज (ता. दौंड) येथे मद्यपान करणाऱ्या शेतकऱ्यास मरेपर्यंत मारहाण करणाऱ्या पत्नी व मुलाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खून करून शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचा बनाव पत्नी व मुलाने केला होता; परंतु सहा महिन्यानंतर वैद्यकीय अहवालानंतर सत्य समोर आले.
दौंड पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ६) याबाबत माहिती दिली. २ मे २०२५ रोजी नदीकाठी असणाऱ्या शेतातील काम संपवून दुपारी मद्यपान करून घरी आलेल्या दत्तात्रेय ऊर्फ आबासाहेब माणिक पाटोळे (वय ४७, रा. नानवीज) यांचे कुटुंबीयबरोबर वाद झाले. वादाचे पर्यावसन हाणामारीत झाले. त्यांचा मुलगा संस्कार आबासाहेब पाटोळे (वय १८) व पत्नी उषा आबासाहेब पाटोळे (वय ३८) यांनी केलेल्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. हा खून लपविण्यासाठी संस्कार पाटोळे व उषा पाटोळे यांनी आबासाहेब पाटोळे यांनी कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केल्याचा बनाव केला होता. दरम्यान, दौंड येथे शवविच्छेदन करण्यात आल्यानंतर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली होती. शवविच्छेदन अहवालात दहा ठिकाणी मारहाणीचे व्रण आढळून आले आणि डोक्याला मार लागून मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानुसार दौंड पोलिस ठाण्यात ५ नोव्हेंबर रोजी पोलिस उपनिरीक्षक ए. एम. बिद्री यांनी फिर्याद दाखल केली. फिर्यादीनुसार संस्कार पाटोळे व उषा पाटोळे यांच्याविरूद्ध मारहाणीत मृत्यू झाल्याचे लपवून ठेवणे, पुरावे नष्ट करणे, विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचा बनाव करणे आदी प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी संस्कार पाटोळे यास अटक केली आहे.
