लाच प्रकरणी लेखाधिकारी, लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल
दौंड , ता. ७ : दौंड नगरपालिकेचे लेखाधिकारी व लिपिकाविरुद्ध कंत्राटदाराकडे लाच मागितल्याप्रकरणी शुक्रवारी (ता. ७) लेखाधिकारी व लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दौंड नगरपालिकेतील लेखाधिकारी भाग्यश्री भालचंद्र येळवे ( वय २९ , हल्ली रा. रामदरा, लोणी काळभोर, मूळ नाझरी, जि. बीड), लिपिक ओंकार संजय मेणसे ( वय ३७, रा. हुडको कॅालनी, शिरूर) यांच्याविरूद्ध लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगरपालिकेला कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षारक्षक आणि कुशल व अकुशल कामगार पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराकडे भाग्यश्री येळवे व ओंकार मेणसे यांनी लाच मागितली होती.
लेखाधिकारी भाग्यश्री येळवे यांनी कंत्राटाच्या देयकापोटी धनादेश काढण्यासाठी स्वतःकरिता प्रतिमाह दहा हजार रुपये आणि ओंकार मेणसे याने स्वतः करिता प्रतिमाह पाच हजार रुपयांची मागणी मार्च २०२५ मध्ये कंत्राटदाराकडे केली होती. तसेच कंत्राटदारास मुदतवाढ आणि त्यासंबंधी पूरक आदेश काढण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी विजय कावळे यांच्याकरिता पंचेचाळीस हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान कंत्राटदाराने पुणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून केलेल्या कारवाईत कंत्राटदाराशी झालेल्या तडजोडीनंतर भाग्यश्री येळवे यांनी स्वतः करिता १४ हजार, मुख्याधिकारी यांच्याकरिता ४५ हजार रुपयांची तर ओंकार मेणसेने स्वतः करिता पाच हजार व भाग्यश्री येळवे यांच्याकरिता साडेदहा हजार रुपयांची मागणी केल्याचे पंचांसमक्ष निष्पन्न झाले. पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सहायक पोलिस आयुक्त नीता मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली. सहायक पोलिस आयुक्त भारती मोरे या प्रकरणी पुढील तपास करीत आहेत.
