दौंडमध्ये दुसऱ्या दिवशीही अर्जांची प्रतीक्षाच
दौंड, ता. ११ : दौंड नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दुसऱ्या दिवशीही एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही.
दौंड नगरपालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी नीलप्रसाद चव्हाण यांनी मंगळवारी (ता. ११) याबाबत माहिती दिली. जनतेतून थेट निवडून द्यावयाचे नगराध्यक्षपद आणि सदस्यपदाकरिता एकूण १३ प्रभागांमधील २६ जागांसाठी सलग दुसऱ्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही. जनतेतून थेट निवडून द्यावयाचे नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे. तर सदस्यपदाकरिता असणाऱ्या २६ जागांपैकी नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता एकूण सात, सर्वसाधारण वर्गासाठी सहा, सर्वसाधारण महिला वर्गासाठी सहा, अनुसूचित जातीसाठी सहा व अनुसूचित जमाती करिता एक जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. २६ जागांपैकी १३ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. दौंड नगरपालिका टाऊन हॅालमधील कार्यालयात १७ नोव्हेंबरला दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज प्रत्यक्षात स्वीकारले जाणार आहेत.
