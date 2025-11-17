नागरिक हित मंडळासोबत दौंडला राष्ट्रवादीची लढत
दौंड, ता. १७ : दौंड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व माजी नगराध्यक्ष प्रेमसुख कटारिया यांच्या नागरिक हित संरक्षण मंडळात मुख्य लढत होत आहे. मागील निवडणूक लढविणारा भाजप यंदा निवडणुकीच्या रिंगणातदेखील उतरला नाही.
दौंड नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. १७) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी बहुसंख्य उमेदवारांनी सवाद्य मिरवणुका काढून शक्तीप्रदर्शन करीत अर्ज दाखल केले. जनतेतून थेट निवडून द्यावयाचे नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे. तर १३ प्रभागातून २६ सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. आज नगराध्यक्षपदाकरिता राष्ट्रवादीकडून माजी नगराध्यक्ष इंद्रजित कृष्णराव जगदाळे यांच्या कन्या दुर्गादेवी जगदाळे, नागरिक हित संरक्षण मंडळाकडून मोनाली प्रमोद वीर व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून कोमल रूपेश बंड यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
संभाव्य बंडखोरी रोखण्याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेस व नागरिक हित संरक्षण मंडळाने आज त्यांच्या पॅनेलच्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यास सांगितल्याने नगरपालिका टाऊन हॅाल कार्यालयात गर्दी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस व नागरिक हित संरक्षण मंडळाने नगराध्यक्षपदासह सदस्यपदाच्या २६ जागांसाठी उमेदवार उभे केले आहेत. महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेले शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात समन्वय न राहिल्याने पॅनेल होऊ शकले नाही.
