दौंडला अर्जांवर चार हरकती
दौंड, ता. १८ : दौंड नगरपालिका निवडणुकीसाठी दाखल १९० उमेदवारी अर्जांपैकी ४ अर्जांवर हरकती घेण्यात आल्या आहेत. नगरपालिका निवडणुकीत जनतेतून थेट निवडून द्यावयाच्या नगराध्यक्षपदासाठी एकूण १३ अर्ज दाखल झाले आहेत. तर सदस्यपदाकरिता १३ प्रभागातील २६ जागांसाठी एकूण १७७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. मंगळवारी (ता. १८) उमेदवारी अर्जांच्या छाननीच्या दरम्यान नगरपालिकेचे ठेका किंवा कंत्राटाद्वारे लाभार्थी असणे, जात वैधता प्रमाणपत्र, आदी मुद्द्यांच्या आधारे चार हरकती घेण्यात आल्या. त्यापैकी तीन हरकती सुनावणी घेत निकाली काढण्यात आल्या. एक हरकतीचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी नीलप्रसाद चव्हाण यांनी दिली. रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत एका हरकतीचा निकाल राखून ठेवण्यात आल्याने निवडणुकीसाठी दाखल उमेदवारी अर्जांपैकी पात्र व अपात्र उमेदवारी अर्जांची संख्या निश्चित झाली नव्हती.
