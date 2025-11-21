राज्यस्तरीय चित्रकला स्पर्धेत लिंगाळीताल कस्तुरी हिचे यश
दौंड, ता. २१ : लिंगाळी (ता. दौंड) येथील अविश्री बालसदनमधील विद्यार्थिनी कस्तुरी अशोक साळवे हिने राज्यस्तरीय चित्रकला स्पर्धेत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. अतुल कटारिया ममोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट संचालित अविश्री बालसदनचे प्रमुख अनिल कटारिया यांनी याबाबत माहिती दिली.
पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयात दोन दिवसीय राज्यस्तरीय गायन, कला, हस्तकला, सामान्य ज्ञान स्पर्धेत राज्यभरातून ३२ संस्था सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये कस्तुरी हिचा १८० स्पर्धकांमधून सर्वोत्कृष्ट चित्रकलेसाठी पहिल्या क्रमांकासाठी निवड झाली. कस्तुरी हिला भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्रो) अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरित करण्यात आला. यामध्ये लॅपटॅाप, १५ हजार रुपयांचा धनादेश, भेटवस्तू व सन्मानचिन्ह, असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. महिला व बालकल्याण विभागाने सनदी लेखापाल पायल सारडा- राठी यांच्या केअर फोर यू या संस्थेबरोबर या स्पर्धा घेतल्या होत्या.
यावेळी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कृष्ण प्रकाश, महिला व बाल विकास विभाग उपायुक्त राहुल मोरे आदी उपस्थित होते. कस्तुरी हिला अनिल कटारिया व शिक्षक गणेश फुटाणे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
04224, 04226
