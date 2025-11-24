‘वंदे भारत’ला अखेर दौंड येथे थांबा
दौंड , ता. २४ : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सोलापूर - मुंबई - सोलापूर ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ला दौंड जंक्शन रेल्वे स्थानकावर तब्बल पावणेतीन वर्षांच्या विलंबानंतर थांबा देण्यात आला आहे. कोणतीही सबब न सांगता थांबा नाकारणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला अखेर दौंड जंक्शन येथे थांबा द्यावा लागला आहे.
दौंड रेल्वे जंक्शन येथे सोमवारी (ता. २४) सकाळी ८ वाजून ८ मिनिटांनी सोलापूर-मुंबई ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ दाखल झाली. दौंडकरांसह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक्सप्रेसचे स्वागत करून एक्सप्रेसचे चालक व सहचालक यांचा सत्कार केला. वंदे भारत एक्सप्रेसमुळे वेळेची बचत होणार असल्याने दौंड रेल्वे स्थानकावरून मुंबई व सोलापूरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. दौंडबरोबर शेजारील बारामती, इंदापूर तालुक्यांसह श्रीगोंदा व कर्जत (जि. अहिल्यानगर) येथील प्रवाशांना देखील या एक्सप्रेसचा लाभ होणार आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस दौंड जंक्शन रेल्वे स्थानकावरून सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी रवाना होऊन पुणे-खंडाळा-कल्याण-ठाणे-दादर सेंट्रल मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई स्थानकावर दुपारी १२ वाजून ३५ मिनिटांनी दाखल होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० फेब्रुवारी २०२३ला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-सोलापूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’चे लोकार्पण करण्यात आले होते. परंतु एक्सप्रेसला कोणतीही सबब न सांगता दौंड जंक्शन येथे थांबा नाकारण्यात आला. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार राहुल कुल व श्रीगोंदा (जि. नगर) मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार व माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी वेळोवेळी रेल्वेमंत्री यांच्याकडे थांब्याची मागणी केली होती. अखेर ३३ महिने आणि १४ दिवसांच्या विलंबाने थांबा मंजूर करण्यात आला.
दौंड जंक्शन येथील वंदे भारत एक्सप्रेसची वेळ :
मार्ग***आगमन***प्रस्थान***
सोलापूर-मुंबई***सकाळी ८.०८***८.१०
मुंबई-सोलापूर****रात्री ८.१३***रात्री ८.१५
तिकिट दर (प्रति व्यक्ती)
मार्ग***चेअर कार***एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार
दौंड जंक्शन ते मुंबई***८५०***१५८०
दौंड जंक्शन ते सोलापूर***८१०***१३९०
दुसरी वंदे भारत एक्सप्रेस
नागपूर (अजनी) - दौंड कॅार्ड लाइन स्टेशन - पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसचे १० ऑगस्ट २०२५ पासून नियमितपणे दौंड कॅार्ड लाइन स्टेशन येथे थांबत आहे. सोलापूर-मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसला दौंड येथे २४ नोव्हेंबरपासून थांबा मिळाल्याने दौंड परिसरातून दोन वंदे भारत एक्सप्रेस धावत आहेत.
4239
