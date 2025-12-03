दौंडमध्ये गव्हाच्या बाजारभावात घट
दौंड, ता. ३ : दौंड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य बाजारात गव्हाची ५४१ क्विंटल आवक आहे. त्याच्या बाजारभावात प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटल १९९ रुपयांची घट झाली आहे. गव्हास प्रतवारीनुसार किमान २२०० तर कमाल ३१०१ रुपये प्रतिक्विंटल असा बाजारभाव मिळाला.
पाटस व यवत येथील उपबाजारांमध्ये भुसार मालाची आवक आणि बाजारभाव स्थिर आहे. केडगाव उपबाजारात भुसार मालाची आवक घटली असून, बाजारभाव स्थिर आहे. दौंड मुख्य बाजारात पालेभाज्यांची आवक व बाजारभाव स्थिर आहे.
केडगाव उपबाजारात कांद्याची आवक वाढली असून, बाजारभावात प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटल शंभर रुपयांची घट झाली आहे. कांद्याची ९६९५ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतवारीनुसार किमान ०२०० तर कमाल २२०० प्रतिक्विंटल असा बाजारभाव मिळाला. मागील आठवड्यात कांद्याची ९०९० क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतवारीनुसार किमान ०२०० तर कमाल २१०० प्रतिक्विंटल असा बाजारभाव मिळाला होता.
दौंड बाजारात कोथिंबिरीची १६४५० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान २०० व कमाल ८०० रुपये जुडी असा बाजारभाव मिळाला. मेथीची ८१५० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान ८०० तर कमाल २००० रुपये जुडी असा बाजारभाव मिळाला. शेपूची २०० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान १००० तर कमाल १२०० रुपये जुडी असा बाजारभाव मिळाला.
एकूण शेतमालाची आवक व बाजारभाव :
शेतमाल आवक (क्विंटल) किमान (रु.) कमाल (रु.)
गहू ५४१ २२०० ३१०१
ज्वारी १३९ १६०० ४६१०
बाजरी ४७६ १६०० ३४००
उडीद ००८ ३००० ५२००
मूग ००४ ६००० ७७००
तूर ००३ ५२०० ५९१०
हरभरा ०१५ ४५०० ५४००
भाजीपाला व फळांचा बाजारभाव पुढीलप्रमाणे (प्रति दहा किलोसाठीचे दर ) : बटाटा-२००, आले-४००, गाजर-४००, पेरू-१५०, काकडी-२००, भोपळा-२२०, कोबी-२५०, फ्लॅावर-४००, टोमॅटो-३००, हिरवी मिरची-५००, भेंडी-६१०, कार्ली-४००, दोडका-७००, वांगी-४००, घेवडा-५००, बिट - ३००, लिंबू - २००.
बटाटा, टोमॅटो व कोबीच्या दरात घट
बटाट्याची १८० क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान १८० तर कमाल २०० रुपये असा दर मिळाला. टोमॅटोची १७५ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान ५० तर कमाल ३०० रुपये असा बाजारभाव मिळाला. कोबीची ३५ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान १०० तर कमाल २५० रुपये असा बाजारभाव मिळाला.
