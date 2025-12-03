दौंड नगरपालिकेसाठी ५९.३२ टक्के मतदान
दौंड, ता. ३ : दौंड नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाची एक जागा आणि सदस्यपदाच्या २५ जागा, अशा एकूण २६ जागांसाठी शहरातील ५४ मतदान केंद्रांवर ५९.३२ टक्के मतदान झाले. शहरातील ५० हजार ४९० मतदारांपैकी २९ हजार ९५१ मतदानाचा हक्क बजावला, अशी माहिती सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी दिली.
दौंड नगरपालिका ‘ब’ वर्ग असून, नगराध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेकरिता राखीव असून, १३ प्रभागांमधून २६ सदस्य निवडले जाणार होते, परंतु प्रभाग क्रमांक ९ ‘अ’मधील एका जागेची निवडणूक स्थगित केल्याने सदस्यपदाच्या २५ जागांसाठी मतदान झाले. नगराध्यक्षपदाच्या एका जागेसाठी ६ उमेदवार तर सदस्यपदाच्या २५ जागांसाठी ८३ उमेदवार रिंगणात होते.
झालेले मतदान
• स्त्री मतदार : १४६५०
• पुरुष मतदार : १५३०१
• तृतीयपंथी मतदार : ००
• एकूण मतदान : २९९५१
तुलनात्मक मतदानाची टक्केवारी
• डिसेंबर २०१६- ६०.९९
• डिसेंबर २०२५- ५९.३२
