दौंडमधील बाजारात कांदा २५०० रुपये प्रतिक्विंटल
दौंड, ता. ९ : दौंड तालुक्यातील केडगाव उपबाजारात कांद्याची आवक घटली असून, बाजारभावात प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटल तब्बल पाचशे रुपयांची घसघशीत वाढ झाली आहे. कांद्याची ८९६० क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतवारीनुसार किमान २०० रुपये; तर कमाल २५०० प्रतिक्विंटल, असा बाजारभाव मिळाला. मागील आठवड्यात कांद्याची ९६९५ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतवारीनुसार किमान २०० रुपये; तर कमाल २००० प्रतिक्विंटल, असा बाजारभाव मिळाला होता.
दौंड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दौंड मुख्य बाजारात भुसार मालाची आवक व बाजारभाव स्थिर आहे. केडगाव उपबाजारात भुसार मालाची आवक वाढली असून, बाजारभाव स्थिर आहे. पाटस व यवत येथील उपबाजारांमध्ये भुसार मालाची आवक घटली असून, बाजारभाव स्थिर आहे, अशी माहिती सभापती गणेश जगदाळे, उपसभापती शरद कोळपे व सचिव मोहन काटे यांनी दिली. दौंड मुख्य बाजारात पालेभाज्यांची आवक स्थिर असून, बाजारभावात तेजी आहे.
दौंड बाजारात कोथिंबिरीची १२४०८ जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान २०० व कमाल ७०० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला. मेथीची ७४५० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान ५०० रुपये, तर कमाल २००० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला. शेपूची ३२० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा कमाल १००० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला. कांदापातीची २१० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान ५०० रुपये, तर कमाल १४०० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला.
दौंड मुख्य बाजारात टोमॅटोची १५१ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रति दहा किलोसाठी किमान ०५० तर कमाल ३५० रुपये, असा दर मिळाला. भेंडीची २३ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रति दहा किलोसाठी किमान २०० तर कमाल ८०० रुपये, असा दर मिळाला. काकडीची ४८ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रति दहा किलोसाठी किमान ०५० तर कमाल २५० रुपये, असा दर मिळाला.
