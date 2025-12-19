दौंडमध्ये रेल्वे अपघाताचा थरार
दौंड , ता. १९ : दौंड रेल्वे स्थानकावर अचानक सायरनचा गजर, धुराचे लोट आणि अपघाताचा संदेश मिळताच शहरात खळबळ उडाली. एक्स्प्रेसचे डबे घसरून प्रवासी डब्यात आग लागल्याची माहिती मिळताच आपत्कालीन यंत्रणा पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरल्या. मात्र, दोन तासांच्या थरारानंतर ही घटना नसून, आपत्कालीन व्यवस्थेची चाचणी असल्याचे स्पष्ट झाले आणि नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
रेल्वे नियंत्रण कक्षातून दौंड रेल्वे रुग्णालयासमोर झालेल्या अपघातानंतर निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थिती संबंधी गुरुवारी (ता. १८) संदेश देण्यात आला. दौंड जंक्शन रेल्वे स्थानकात पुणे - वाराणसी एक्स्प्रेस या प्रवासी गाडीचे दोन डबे लोहमार्गावरून घसरल्यानंतर आग लागली आहे, असा संदेश दिला गेला. आपत्ती काळात वाजविले जाणारे रेल्वेचे भोंगे वाजल्याने रेल्वेच्या सर्व यंत्रणा सतर्क होत घटनास्थळाकडे रवाना झाल्या. मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आरोग्य, वाणिज्य विभाग, विद्युत विभाग, आदी अधिकारी घटनास्थळी पोचले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) पथकाने अपघातानंतर प्रवाशांना सुरक्षितरीत्या बाहेर कसे काढावे आणि प्रथमोपचाराचे प्रात्यक्षिक या वेळी सादर केले. रेल्वे सुरक्षा दलाच्या श्वान पथक देखील देखील हजर होते. एनडीआरएफ पथकाची शिस्त आणि समन्वय या निमित्ताने उपस्थितांना अनुभवता आले. अखेर दोन तासानंतर ही सतर्कता चाचणी असल्याचे जाहीर केल्यानंतर सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
समन्वय, संवादाची नोंद
रेल्वेचा अपघात किंवा घातपाताचा प्रकार समजल्यानंतर रेल्वेच्या यंत्रणांसह स्थानिक सुरक्षा यंत्रणा, एनडीआरएफ पथक, अग्निशामक दल, रुग्णवाहिका, आरोग्य पथक, संपर्क यंत्रणा, आदी सेवा किती वेळात घटनास्थळी पोचू शकतात, याची चाचणी दरम्यान नोंद घेण्यात आली. त्याचबरोबर लोहमार्ग उखडल्यानंतर पर्यायी लोहमार्गाची तयारी, १४० टन वजन क्षमतेच्या क्रेनची हाताळणी, आदींच्या नोंदी करण्यात आल्या. आपत्कालीन परिस्थितीत विविध विभागांमधील समन्वय व संवाद आणि परिस्थिती हाताळताना होणाऱ्या चुकांचा अभ्यास त्या दुरुस्त करण्यासंबंधी आवश्यक उपाययोजनांच्या नोंदी रेल्वे प्रशासनाकडून या वेळी करण्यात आल्या.
4301
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.