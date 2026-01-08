दौंडमधील अपघातप्रकरणी ट्रकचालकाला अखेर अटक
दौंड, ता. ८ : दौंड शहरात झालेल्या रस्ते अपघातात एका दुचाकीस्वार तरुणाच्या मृत्यूप्रकरणी ट्रलचालकाला अटक करण्यात आली आहे. उसाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या लोंबकळणाऱ्या दोराचा फास बसल्याने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला होता.
याबाबत दौंड पोलिसांनी माहिती दिली की, अकबर करीम शेख (वय ३८ , रा. ओमशांती नगर, दौंड) या तरुणाचा सोमवारी (ता. ५) सकाळी मृत्यू झाला होता. शहरातील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे उद्यानसमोरील अरुंद रस्त्यावरून अकबर शेख व त्याची पत्नी नसरीन अकबर शेख हे दुचाकीवर जात होते. त्यांच्या दुचाकीसमोर उसाने भरलेल्या एका ट्रकचा लोंबकळणाऱ्या दोराचा फास बसल्याने अकबर याचा मृत्यू झाला होता, तर अपघातात नसरीन अकबर शेख या गंभीररीत्या जखमी झाल्या होत्या.
दौंड पोलिस ठाण्यात या अपघातासंबंधी अकबर शेख याचा भाऊ शाहिद करीम शेख याने फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार दौंड पोलिसांनी या प्रकरणी ट्रककचालक विशाल बाळू थोरात (वय २४, रा. लखमापूर, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) याच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवध, निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत होणे, सार्वजनिक रस्त्यावर बेदरकारपणे वाहन चालविणे, आदी प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित आरोपी विशाल थोरात यास अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक अब्दूल बिद्री पुढील तपास करीत आहेत.
