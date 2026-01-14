दौंडला स्वीकृत सदस्यासाठी चुरस
दौंड, ता. १४ : दौंड नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत सदस्यपदाच्या तीन जागांसाठी गुरूवारी (ता. १५) सर्वसाधारण सभा बोलविण्यात आली आहे. स्वीकृत सदस्यपदाच्या तीन जागांकरिता १० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
याबाबत दौंड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी माहिती दिली की, नगरपालिकेच्या टाउन हॉलमध्ये गुरूवारी (ता. १५) नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली सर्वसाधारण सभा होणार आहे. त्या उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून विजयी झाल्या असून, त्यांनाही मताधिकार आहे. तर, सदस्यपदाच्या २६ जागांपैकी नागरिक हित संरक्षण मंडळ आघाडीचे १९ व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ७, असे बलाबल आहे. नगरपालिकेतील संख्याबळानुसार नागरिक हित संरक्षण मंडळाचा उमेदवार उपनगराध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. स्वीकृत सदस्यांची संख्या तीन असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक व नागरिक हित संरक्षण मंडळाच्या दोन सदस्यांची त्या पदाकरिता निवड होऊ शकते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगरपालिका प्रशासन) यांच्याकडे बुधवारी (ता. १४) स्वीकृत सदस्यपदाच्या तीन जागांकरिता राष्ट्रवादीकडून दोन नावांचे नामनिर्देशन पत्र सादर केले. तर, नागरिक हित संरक्षण मंडळाकडून आठ नावांचे नामनिर्देशन पत्र सादर केले. उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी गुरूवारी (ता. १५) सकाळी ११ ते दुपारी १ या कालावधीत उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहे. त्यानंतर दाखल अर्जांची छानणी होऊन दुपारी पावणेदोन वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे. दुपारी अडीच वाजता नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे या उपनगराध्यक्ष निवडीचा निकाल जाहीर करणार आहेत.
स्वीकृत सदस्यपदाच्या नियुक्तीसाठी प्राप्त शिफारस पत्र व अर्हतेसंबंधी पुराव्यांची छानणी प्रांताधिकारी करणार आहेत. स्वीकृत सदस्यपदासाठी प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांवर गुरूवारी दुपारी तीननंतर नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे या पीठासीन अधिकारी म्हणून निवडणुकीची कार्यवाही पाहतील, अशी माहिती अवधूत तावडे यांनी दिली.
यांचे अर्द सादर
दौंड नगरपालिकेतील स्वीकृत सदस्यपदाच्या तीन जागांकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रवादीकडून नीलेश दत्तात्रेय सावंत व रूपेश राजेश जाधव यांच्या नावांचे नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यात आले. तर, नागरिक हित संरक्षण मंडळाकडून अमित सीताराम सोनवणे, शौकत मीर सय्यद, अमोल अनंतराव काळे, नीलेश दत्तात्रेय काळे, बादशहा आदम शेख, रजिया वसिम शेख, एजाज बादशहा शेख व राजू भीमराव बारवकर यांच्या नावांचे नामनिर्देशन पत्र सादर केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.