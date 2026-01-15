दौंडला स्वीकृत सदस्यपदी जाधव, काळे व बारवकर
दौंड, ता. १५ : दौंड नगरपालिकेच्या स्वीकृत सदस्यपदी रुपेश जाधव, अमोल काळे व राजू बारवकर यांची निवड झाली आहे. संख्याबळानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक आणि नागरिक हित संरक्षण मंडळाच्या दोन जणांची स्वीकृत सदस्यपदी निवड झाली.
दौंड नगरपालिका कार्यालयात गुरुवारी (ता. १५) दुपारी नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत सदस्यपदाच्या तीन जागांकरिता निवडणूक घेण्यात आली. मुख्याधिकारी अवधूत तावडे या वेळी उपस्थित होते. दुर्गादेवी जगदाळे यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून निवडणुकीचे काम पहिले.
राष्ट्रवादीकडून दोन, तर नागरिक हित संरक्षण मंडळाकडून आठ, अशा एकूण दहा नावांचे नामनिर्देशन पत्र सादर केले होते. प्रांताधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दुपारी केलेल्या छाननीत सर्व दहा पत्र वैध ठरविले. त्यानंतर नगराध्यक्षा जगदाळे यांनी संबंधित गटनेत्यांना तीन जागा असल्याने त्यासंबंधी तीन नावांचे पत्र सादर करण्याची सूचना केली. त्यानुसार राष्ट्रवादीकडून रुपेश राजेश जाधव, तर नागरिक हित संरक्षण मंडळाकडून अमोल अनंतराव काळे व राजू भीमराव बारवकर यांच्या नावांचे पत्र पीठासीन अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यानुसार दुर्गादेवी जगदाळे यांनी तिघांच्या निवडीची घोषणा केली. निवडीनंतर त्यांच्या हस्ते तिघांचा सत्कार केला.
नूतन स्वीकृत सदस्य रुपेश जाधव हे दिवंगत माजी उपनगराध्यक्ष राजेश श्यामराव जाधव आणि माजी नगरसेविका गीता राजेश जाधव यांचे चिरंजीव आहेत. अमोल काळे यांच्या पत्नी आकांक्षा काळे यांनी प्रभारी नगराध्यक्षा म्हणून काम पाहिले आहे. अमोल काळे यांच्या काकू सिंधू तुळशीदास काळे यांनी उपनगराध्यक्षा म्हणून काम पाहिलेले आहे. राजू बारवकर यांनी यापूर्वी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून काम पाहिलेले आहे.
(१) रुपेश जाधव
(२) अमोल काळे
(३ ) राजू बारवकर
