सिलिंडर स्फोटाप्रकरणी व्यवस्थापकास जामीन
दौंड, ता. २० : दौंड-पाटस अष्टविनायक मार्गावरील हॅाटेल जगदंबामध्ये घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचा भीषण स्फोटाप्रकरणी फरार असलेला हॅाटेल व्यवस्थापक दौंड पोलिस ठाण्यात हजर झाला मात्र न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका केली आहे.
दौंड पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अब्दूल बिद्री यांनी मंगळवारी (ता. २०) या बाबत माहिती दिली. गिरिम (ता. दौंड) हद्दीतील मांढरे मळा येथील हॅाटेल जगदंबामध्ये ७ जानेवारीला भटारखान्यातील एका घरगुती वापराच्या सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला होता. त्यामुळे ग्राहकांसाठी जेवण करण्याच्या तयारीत तेथे असलेले दहा हॅाटेल कर्मचारी भाजले होते. त्यापैकी गंभीररीत्या भाजलेल्या पाच जणांना पुणे येथील ससून सर्वोपचार रुग्णालयातून रुग्णवाहिकांद्वारे आग्रा येथे स्थलांतरित करीत असताना त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृत्यमुखी पडलेले सर्व आग्रा जिल्ह्यातील रहिवासी होते व त्यामध्ये एका १४ वर्षीय अल्पवयीन स्वयंपाकी याचा समावेश होता. दरम्यान, रविवारी (ता. १८) सिलिंडर स्फोटाप्रकरणी फरार असलेला हॅाटेल व्यवस्थापक लहू विश्वनाथ जानभरे ( वय ४८, रा. राशीन, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) हा दौंड पोलिस ठाण्यात हजर झाला. पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केले असता त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली. गॅस सिलिंडर स्फोटातील १० जखमींपैकी ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर स्फोटात गंभीररीत्या भाजलेल्या एका जखमीवर आग्रा येथे उपचार सुरू आहेत. अन्य चौघांना दौंड शहरातील रुग्णालयात उपचार करून सोडून देण्यात आले आहे. फरार असलेला हॅाटेलचा मालक किरण आबा सौताडे
(रा. राशीन) याला पोलिसांकडून अद्याप अटक झालेली नाही.
सिलिंडरसाठी प्रकरणी कारवाई नाही
स्फोटानंतर हॅाटेल जगदंबामध्ये विना परवाना घरगुती वापराचे १० व वाणिज्य वापराचे १२, असे एकूण २२ एलपीजी गॅस सिलिंडरचा साठा आढळून आला होता; परंतु या गॅस सिलिंडरचा साठा, वाहतूक व पुरवठा करणाऱ्या टोळीवर चौदा दिवसानंतरही पोलिस आणि महसूल प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
