दौंडमधील बाजारात ज्वारीचा भाव वधारला
दौंड, ता. ७ : दौंड तालुक्यात ज्वारीची आवक वाढली आहे. बाजारभावात प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटल तब्बल ६५० रुपयांची वाढ झाली आहे. ज्वारीची १२९ क्विंटल आवक झाली असून त्यास किमान २०५० तर कमाल ५१५० रुपये क्विंटल बाजारभाव मिळाला आहे.
दौंड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दौंड मुख्य बाजारासह केडगाव व पाटस येथील उपबाजारांत भुसार मालाची आवक कमी झाली आहे. यवतमध्येही भुसार मालाची आवक व बाजारभाव स्थिर आहे. दौंड मुख्य बाजारात पालेभाज्यांची आवक वाढली असून बाजारभाव स्थिर आहे.
दौंड मुख्य बाजारात कोथिंबिरीची १०८६९ जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान ५०० तर कमाल १२०० रुपये जुडी असा बाजारभाव मिळाला. मेथीची ७९७५ जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान २०० तर कमाल ८०० रुपये जुडी असा बाजारभाव मिळाला. शेपूची २०० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा कमाल ६०० रुपये जुडी असा बाजारभाव मिळाला.
तालुक्यातील एकूण शेतमालाची आवक व बाजारभाव :
* शेतमाल आवक किमान कमाल
(क्विंटल) (रु.) (रु.)
गहू ५०४ २३०० ३०५०
ज्वारी १२९ २०५० ५१५०
बाजरी १६२ २०५१ ३२००
उडीद ००५ ४८०० ६२००
हरभरा ०२३ ४८०० ५५१२
तूर ०६१ ६००० ७८१०
मका ०६५ १७०० १९६१
बाजारभाव पुढीलप्रमाणे ( प्रतिदहा किलोसाठीचे कमाल भाव) : बटाटा-१४०, आले-५००, गाजर-२५०, पेरू-२००, काकडी-३५०, भोपळा-२००, कोबी-१००, फ्लॅावर-२२०, टोमॅटो-१५०, हिरवी मिरची-१०००, भेंडी-६००, कार्ली-८००, शिमला मिरची-४००, वटाणा-३२०, घेवडा-२००, बिट-२००.
भोपळा, मिरची व कारल्याच्या भावात वाढ
दौंड मुख्य बाजारात भोपळ्याची १२ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान १०० तर कमाल २०० रुपये असा दर मिळाला. हिरव्या मिरचीची २६ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान ३०० तर कमाल १००० रूपये, असा दर मिळाला. कारल्याची ०७ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतिदहा किलोसाठी किमान ५०० तर कमाल ८०० रुपये, असा दर मिळाला.
केडगावात कांद्याची आवक वाढली
केडगाव उपबाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. बाजारभावात प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटल तीनशे रुपयांची घट झाली आहे. कांद्याची १४६१५ क्विंटल आवक होऊन त्यास प्रतवारीनुसार किमान २०० तर कमाल १५०० रुपये प्रतिक्विंटल असा बाजारभाव मिळाला.
