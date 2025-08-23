मुले गाडल्यावर शाळा बांधणार का?
डोर्लेवाडी, ता. २३ : ‘‘दादा, तुम्ही ठरवले तर जग इकडच्या तिकडे कराल. मग डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथील शाळेचा प्रश्न का सोडवत नाही? आमची मुले धोकादायक इमारत असलेल्या शाळेत जीव मुठीत घेऊन शिक्षण घेत आहेत. ती इमारतीखाली गाडली गेल्यावर तुम्ही शाळा बांधणार आहात काय? हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही शाळेचा विषय तातडीने मार्गी लावा,’’ अशी आर्त हाक ज्येष्ठ नेते शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महिला पालकांनी दिली.
रयत शिक्षण संस्थेच्या येथील येथील न्यू इंग्लिश स्कूल माध्यमिक विद्यालय छत्रपती कारखान्याच्या मालकीच्या इमारतीत सुरू आहे. येथील इमारत जुनी दगडी बांधकामातील असून ती जीर्ण व धोकादायक झाली आहे. अनेक ठिकाणी इमारतीला तडे गेले आहेत. स्लॅब गळत आहे शिवाय ठिकठिकाणी छताचे सिमेंट पडत आहे. इमारतीला खिडक्या नाहीत, अशा धोकादायक इमारतीत अनेक वर्षांपासून सुमारे ९०० ते १००० विद्यार्थी नियमित शिक्षण घेत आहेत. शाळेची इमारत व्हावी, यासाठी ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांच्यावतीने अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, छत्रपती कारखाना व रयत शिक्षण संस्थेकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. मागील वर्षी शरद पवार यांनी डोर्लेवाडी येथील शाळेला भेट देऊन शाळेच्या दुरवस्थेबाबत ग्रामस्थांची बैठक घेतली होती. त्यामध्ये इमारतीसाठी सुमारे ४ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, त्यानंतर इमारतीच्या जागेच्या प्रश्न उपस्थित झाल्याने बांधकामाचा विषय मागे राहिला आहे.
छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने इमारत बांधणे शक्य नसल्यामुळे ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार व कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत कारखान्याकडे शाळेची असणारी ८१ गुंठे जागा ग्रामपंचायतीला परत देण्याबाबत सर्वानुमते ठराव केला आहे. त्यानुसार मागील संचालक मंडळाने जागा देण्याबाबत खरेदी दस्तही करून घेतला होता. ग्रामपंचायतीने दस्ताची शासकीय फी ५ लाख १६ हजार रुपये शासन दरबारी जमाही केली होती. मात्र, कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक सह्या करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात आले नसल्यामुळे जागेचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. त्यानंतर नवीन संचालक मंडळासमोर ग्रामपंचायतीने जागा नावे करण्याबाबत मागील महिन्यात प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, कारखान्याचे नूतन अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व त्यांच्या संचालक मंडळाने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे जागेचा व बांधकामाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, शनिवारी सर्व विद्यार्थी, पालक व डोर्लेवाडी, झारगडवाडी येथील ग्रामस्थांनी शनिवारी (ता. २३) शाळेमध्ये बैठक आयोजित करून शाळेच्या बांधकामाबाबत चर्चा केली. त्यानुसार येत्या आठ दिवसांत शाळेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अजित पवार व शरद पवार यांना साकडे घातले असून, प्रश्न मार्गी न लागल्यास पुढील सोमवारी दोन्ही नेत्यांच्या निवासस्थानासमोर विद्यार्थी व पालक बसून आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
‘काळजावर दगड ठेवून मुलांना पाठवतो’
शाळेची इमारत धोकादायक व जीर्ण झाली आहे. सात वर्षांपूर्वी संस्थेने इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट केले असून, त्यात इमारत मुले बसण्यासाठी योग्य नसल्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही शाळा सुरू आहे. पावसाळ्यात छत गळते, माती पडते, भिंतीला चिरे पडले आहेत. त्यामुळे दररोज मुले शाळेतून घरी येईपर्यंत धास्ती लागून राहते. काळजावर दगड ठेवून मुलांना शाळेत पाठवतो आहे. पवार कुटुंबीयांनी ठरवले तर काहीही अशक्य नाही मग येथील शाळेबाबत का निर्णय होत नाही. मुलांच्या भवितव्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून शाळेबाबत ठोस निर्णय व्हावा, असे मत पालक सुमित्रा अजित वामन यांनी व्यक्त केले.
डोर्लेवाडी ग्रामस्थांनी छत्रपती साखर कारखान्यास शाळा बांधकामासाठी ८१ गुंठे जागा विनामोबदला दिली होती. ती जागा परत दिल्यानंतर त्यामधील निम्मी जागा रयत शिक्षण संस्थेला देण्यास व उर्वरित जागा ज्येष्ठ नागरिक यांना व्यायामासाठी व खेळाच्या मैदानासाठी ठेवण्यास ग्रामस्थांची संमती आहे. छत्रपती कारखान्याने जागेचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा.
- सुप्रिया नाळे, सरपंच, डोर्लेवाडी (ता. बारामती)
