झारगडवाडीत भगरीतून महिलांना विषबाधा?
डोर्लेवाडी, ता.२३: नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी झारगडवाडी (ता.बारामती) येथे चार महिलांना भगरीच्या पिठातून विषबाधा झाल्याचे प्रथमदर्शी संशय व्यक्त होत आहे. आणखी आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागात अनेक किराणा मालाच्या दुकानात हे भगरीचे पीठ दळून विक्रीसाठी उपलब्ध होते. दरम्यान, मंगळवारी (ता.२३) झारगडवाडी येथील काही नागरिकांना त्रास व्हायला लागला. त्यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र डोर्लेवाडी नेण्यात आले. तर काहींना मेडिकल कॉलेज येथे उपचारासाठी नेण्यात आले. मात्र, एका किराणा मालाच्या दुकानातून नेलेल्या भगरीच्या पिठाच्या भाकरी करून खाल्ल्यानंतर त्रास व्हायला लागला, अशी ग्रामस्थांमध्ये दिवसभर चर्चा होती. त्यानंतर पंचायत समितीचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी मनोज खोमणे यांनी या घटनेची तातडीने दखल घेऊन झारगडवाडी गावात तीन पथकांच्या माध्यमातून तातडीने सर्वेक्षण केले. यामध्ये ९१ कुटुंबातील ४३५ नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. भगर पीठ खरेदी केलेल्या १५ कुटुंबापैकी ४ महिलांना विषबाधा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी दोन रुग्णांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे उपचार सुरू आहेत.व २ रुग्णांवर वैद्यकीय महाविद्यालय बारामती येथे उपचार सुरू आहेत.
दरम्यान आज दुपारी येथील संशयित किराणा मालच्या दुकानावर पंचायत समिती आरोग्य विभाग व रात्री अन्न औषध प्रशासन विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. शिल्लक भगरपीठ सील केले आहे.
ग्रामीण व शहरी भागात उपवासाच्या काळात साबुदाणा व भगर पिठाच्या भाकरी मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्या जात आहेत. या पिठाच्या भाकरी पूर्ण क्षमतेने भाजत नसल्यामुळे त्या खाण्यास परिपूर्ण नसल्याने त्यामुळे त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे या पिठाच्या भाकरी खाऊच नये.
- बी. एम. ठाकूर, सहाय्यक आयुक्त, अन्न औषध प्रशासन
01129
