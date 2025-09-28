डोर्लेवाडीत ज्योतच्या आगमनाने परिसर भक्तिमय
डोर्लेवाडी, ता. २७ : नवरात्र उत्सवानिमित्त डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथील तरुण मंडळांनी विविध ठिकाणाहून ज्योत आणल्याने येथील गावात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले आहे.
जय तुळजाभवानी तरुण मंडळ आणि जय हनुमान तरुण मंडळाच्या वतीने अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक नवरात्र उत्सव साजरा केला जातो. दरवर्षी गावातील अनेक तरुण मंडळे या उत्सवानिमित्त राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून देवीच्या ठिकाणी जाऊन तेथून पायी डोर्लेवाडी येथे ज्योत आणत आहेत. यावर्षीही येथील मंडळांनी उत्सवाच्या पाचव्या दिवशी (ता.२६) ज्योत आणण्याची परंपरा कायम राखली आहे. जय तुळजाभवानी नवरात्र उत्सव मंडळातर्फे येथील शिवशक्ती तरुण मंडळ यांनी वाणी नाशिक येथील सप्तशृंगी मंदिरातून ज्योत आणली. आझाद तरुण मंडळ यांनी माहूरगड येथून, अष्टविनायक तरुण मंडळ यांनी काळूबाई मंदिर येथून, शिवसंघर्ष तरुण मंडळ यांनी औंध पुणे येथून, क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक मित्र मंडळ व कै. शिवाजी मदने मित्र मंडळ यांनी पाथर्डी येथील अंबाबाई मंदिरातून ज्योत आणली.
या सर्व ज्योत गावात सवाद्य मिरवणुकीने मंदिरात आणल्या. त्यानंतर पूजा करून माजी उपसरपंच विनोद नवले यांचे हस्ते सपत्नीक आरती करण्यात आली. एकाच वेळी एवढ्या ठिकाणाहून ज्योती आणल्याने गावात आणि मंदिर परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक वर्षांपासून ज्योत आणण्याची परंपरा विविध तरुण मंडळांनी कायम राखल्याने ग्रामस्थांनी या तरुण मंडळाचे कौतुक केले. जय तुळजाभवानी सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळातर्फे बळिराम जाधव, सचिन निलाखे, दिलीप गाडे, अजित दळवी, दादा दळवी, ओंकार काळेबेरे, रमेश कालगावकर, अर्जुन पवार आदींनी ज्योत आणलेल्या मंडळांचा आणि ज्योत घेऊन धावत आलेल्या तरुणांचा सत्कार केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.