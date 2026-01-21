डोर्लेवाडीत जिजाऊ, सावित्रीबाई जयंतीनिमित्त कार्यक्रम
डोर्लेवाडी, ता. २१ : डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथे राजमाता जिजाऊ व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई यांचा संयुक्त जयंती महोत्सव उत्साहात संपन्न झाला. यानिमित्त गावात विविध कार्यक्रम घेण्यात आले.
येथील समस्थ ग्रामस्थ व संभाजी ब्रिगेड संघटनेच्या वतीने संयुक्त जयंती महोत्सवानिमित्त कथाकथन, ठसका पैठणीचा, विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व विद्यार्थ्यांचा, तसेच विविध संस्थांवर निवड झालेल्या पदाधिकारी यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन केले होते. ज्येष्ठ समाजसेविका विजया पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा होत्या.
यावेळी बारामती नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षा श्वेता नाळे, नगरसेविका मंगल जगताप, शर्मिला ढवाण, ॲड. अश्विनी सातव, आरती शेंडगे, दीपाली बोबडे, सारिका वाघमारे, सरपंच सुप्रिया नाळे, डॉ. प्रतिभा नेवसे, सोनाली नवले आदी मान्यवरांसह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
यावेळी कथाकथनकार प्रा. जयवंत आवटे यांनी ग्रामीण विनोदी ढंगातून प्रबोधन करीत पैठणीचा कार्यक्रम रंगविला. यामध्ये सुनीता केवटे, राणी केवटे, मंदाकिनी नाळे, अर्चना नाळे, आरती साळुंखे, माधुरी पवार, स्वाती भोपळे, अर्चना क्षीरसागर, चित्रा भोसले आदींनी पारितोषिके मिळविली. तसेच, अनेक महिलांना उत्तेजनार्थ बक्षीसे देण्यात आली.
यावेळी अध्यात्म, शैक्षणिक, वैद्यकीय व उद्योजक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल जयश्री दत्तात्रेय नवले व कुटुंबीय व गावातील पहिल्या महिला पी.एच.डी हा बहुमान मिळवलेल्या डॉ. स्वाती विजय नवले आणि उच्च शिक्षित नवले कुटुंबीयांला सिंधूताई सपकाळ जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तसेच, डॉ. सेजल अनिल नवले, दिव्या गणेश नाळे, डॉ. संकेत शहा यांच्यासह बारामती नगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्षा व नगरसेविका यांचाही मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मनोज काळोखे यांनी केले. संदीप मोरे यांनी आभार मानले.
