देहू विकास मार्गावर
देहू : तीर्थक्षेत्र ते औद्योगिकनगरी..
आध्यात्मिक वारसा आणि सर्वधर्मसमभाव जोपासत देहूगावची वाटचाल आता देहूनगरीकडे सुरू आहे. बदलत्या काळात तीर्थक्षेत्र देहूची पर्यटननगरी आणि औद्योगिकनगरी म्हणून ही ओळख निर्माण होत आहे. ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगर पंचायतीमध्ये झाल्यानंतर तीन वर्षांत विकासकामांमुळे देहूचा चेहरामोहरा बदलत आहे.
- मुकुंद परंडवाल, देहू
संत तुकाराम महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या देहूच्या भूमीत दरवर्षी लाखो वारकरी येतात. येथील इंद्रायणी नदीत बारमाही मुबलक पाणी असते. आजूबाजूला शेती असून, कारखानदारीत वाढ होत आहे. त्यामुळे देहूचे नागरीकरणही वाढले आहे. गेल्या दहा वर्षांत गावच्या लोकसंख्येत वाढ होऊन ती ७५ हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विकासकामेही सुरू आहेत. २०१० मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने देहूत सुमारे ११४ कोटींचा विकास आराखडा राबवला. त्यात अनेक कामे केली. मात्र, आता वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेता त्याना अनुसरून कामे सुरू आहेत. त्यासाठी देहू नगर पंचायत प्रशासनाकडून विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत तो जाहीर होणार आहे. त्यातील नियोजनानुसार विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
देहूच्या विकासाच्या योजना
* वाढते नागरीकरण पाहता नवीन ४४ कोटी रुपयांची पाणी योजना देहू नगर पंचायत प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. शासनाच्या नगर विकास खात्याकडे ती अंतिम मंजुरीसाठी आहे.
* घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तयार असून, जमीन उपलब्ध करून हा प्रकल्प सुरू होणार आहे
* भूमिगत गटारे आणि सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प यासाठी केंद्र सरकारने १२५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा प्रकल्प भविष्यात सुरू होणार असून, तो ‘पीएमआरडीए’ राबविणार आहे. याची निविदा लवकरच राबवली जाणार आहे.
* विकास आराखड्यात पूर्वी भूमिगत वाहिन्या करण्यात आल्या. मात्र, सध्या देहू परिसरात नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे. ज्या भागांमध्ये सांडपाणी वाहिन्या नाहीत, त्या परिसरांत या प्रकल्पांतर्गत सर्वच अपुऱ्या सांडपाणी वाहिन्या पूर्ण करण्यात येणार आहेत
* देहू-आळंदी रस्त्याचे रुंदीकरण लवकरच सुरू होईल. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मोजणी होणार आहे.
* देहू ते पंढरपूर या पालखी मार्गावर परंडवाल चौक येथे सहा कोटी रुपये खर्च करून पुलाचे रुंदीकरण सुरू आहे. पूल पूर्ण होताच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे
* देहू परिसरात पूर्वी शेती व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होता. मात्र, देहू परिसरात चाकण एमआयडीसी, तळेगाव, महाळुंगे हे एमआयडीसी क्षेत्र वाढत आहे. तसेच तळवडे येथे आयटी पार्क आहे. त्यामुळे देहूतील अनेक नागरिक, शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी लघुउद्योजकांना भाडेतत्त्वाने दिल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनीवर सध्या मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झालेले आहे. त्यामुळे देहूची वाटचाल औद्योगिकनगरीकडे सुरू आहे. यामुळे स्थानिक युवक, महिलांना या कंपन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध झालेला आहे.
* देहूमध्ये असलेला त तुकाराम महाराज देऊळवाडा परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. संत तुकाराम महाराज संस्थान यासाठी पुढाकार घेत असून, वारकऱ्यांसाठी लवकरच पालखी तळ आणि भक्तनिवासाची सोय व्हावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारी गायरान येथे भव्य असा पालखीतळ होण्याची अपेक्षा आहे.
* संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यातील पहिले मुक्काम ठिकाण विकसित करण्यात येणार असून, शासनाकडून जागा मालकाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
* गावामध्ये सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. वाढती लोकसंख्या पाहता या भागामध्ये शासकीय रुग्णालय व्हावे, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. याला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
