देऊळगाव राजे परिसरात चोरी
देऊळगाव राजे, ता. १९ : देऊळगाव राजे (ता. दौंड) येथील विठ्ठल उर्फ तात्यासाहेब आवचर यांचे अज्ञात चोरट्यांनी शुक्रवारी (ता. १९) पहाटे घर फोडून चोरी केली. साधारणतः तीस हजार रुपयांचा ऐवज यावेळी चोरीला गेला. दरम्यान चोरट्यांनी एक मोटरसायकलही चोरून नेली. दौंड पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आहे.
आवचर व त्यांच्या पत्नी रात्री शेजारी यांच्या घरी झोपले होते. चोरट्यांनी पहाटे बंद घराच्या दरवाज्याचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. घरातील कपाट उघडून त्यामधील सोने व रोख रक्कम असा ऐवज चोरून नेला. सकाळी घरी आल्यानंतर चोरी झाल्याचे त्यांच्या निर्दशनास आले. पोलिसांना पोलिस पाटील सचिन पोळ यांनी याबाबत खबर दिली.
तसेच गायकवाड वस्तीवरील केशव गायकवाड यांची घरासमोर लावलेली गाडी चोरून नेण्याचा प्रयत्न चोरट्यांनी केला. त्यांना हॅण्ङल लॉक न तुटल्याने त्यांनी तेथून पळ काढला. गावामध्ये सर्वत्र दौंड पोलिस व गावचे पोलीस पाटील सचिन पोळ यांच्या प्रयत्नामुळे ग्रामसुरक्षा दलाची गस्त सुरू आहे. यामुळे चोरट्यांनी गाव सोडून वाड्या-वस्त्यांवर मोर्चा वळविला आहे.
वडगाव दरेकर (ता. दौंड) येथील नंदू पोळ यांच्या घरासमोर लावलेल्या मोटरसायकलचे लॉक तोडून शुक्रवारी रात्री चोरट्यांनी गाडी चोरून नेली.
