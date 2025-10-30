वडगाव- पेडगाव शिव रस्त्याची दुरवस्था
देऊळगाव राजे, ता. ३० : वडगाव दरेकर- पेडगाव (ता. दौंड) या दोन किलोमीटर शिव (पाणंद) रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमालाची वाहतूक करताना अडचणी येत आहेत. रस्त्याचे रुंदीकरण करून मजबुतीकरण करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
याबाबत वडगाव दरेकर ग्रामपंचायतीच्या वतीने दौंड तहसील कार्यालयाला निवेदन दिले आहे. देऊळगाव राजे ते वडगाव दरेकर या मुख्य रस्त्यातील वडगाव लिफ्ट येथून वडगाव- पेडगाव हा शिव रस्ता सुरू होऊन पेडगाव हद्दीतील भीमा नदीला जातो. सध्या रस्ता ठिकठिकाणी अरुंद झाला आहे. दरम्यान, सध्या राज्यात व तालुक्यात पाणंद रस्ता सुधारणा मोहीम सुरू आहे. तालुक्यात अनेक रखडलेले रस्ते या योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लागले आहेत. मात्र, येथील शिव रस्त्याचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वडगाव दरेकर- पेडगाव या शिव रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्ता होण्याबाबत दौंड तहसील कार्यालयाकडे ग्रामपंचायतीने निवेदन दिले आहे. तरीही पाणंद रस्त्याचे काम झालेले नाही.
- सुखदेव वाघमोरे, शेतकरी, वडगाव दरेकर
00676
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.