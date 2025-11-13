देऊळगाव राजे ते पेडगाव काम रखडले
देऊळगाव राजे, ता. १३ : देऊळगाव राजे ते पेडगाव (ता. दौंड) या मुख्य रस्त्यातील चार किलोमीटर रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. दरम्यान, सातत्याने मागणी होऊनही रस्त्याचे काम अद्यापही सुरू न झाल्याने ग्रामस्थांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
देऊळगाव राजे ते पेडगाव हे सहा किलोमीटरचे अंतर आहे. साधारणतः बारा वर्षापूर्वी रस्त्याचे पंतप्रधान सडक योजनेतून काम झाले होते. सध्या पेडगाव गावाकडून साखरी पुनर्वसन पर्यंत डांबरीकरण केले आहे.
या राहिलेल्या रस्त्याच्या कामासाठी अर्थसंकल्प २०२४ मधून निधी मजूर झाला आहे. परंतु अद्यापही रस्त्याचे काम मात्र सुरू झालेले नाही. सध्या देऊळगाव राजे गावठाणातून गेलेल्या रस्त्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. पावसात रस्त्यावर चिखल होत असल्याने चालणेही ग्रामस्थांना अवघड होत आहे, तसेच राहिलेल्या रस्त्यावरही ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून, अनेक ठिकाणी रस्ता खचला आहे. कडेला काटेरी झुडपे वाढली आहेत. रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल देऊळगाव राजे व पेडगाव येथील ग्रामस्थ संताप व्यक्त करीत आहेत. रस्त्याचे काम सुरू होणार तरी केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.
सध्या देऊळगाव राजे ते साखरी पुनर्वसन या दरम्यानच्या रस्त्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. यामुळे रस्त्याचे मजबुतीकरणाचे काम तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे.
-तुळशीदास बुऱ्हाडे
शेतकरी, देऊळगाव राजे (ता. दौंड)
देऊळगाव राजे ते पेडगाव (साखरी पुनर्वसन) या रस्त्यालगत दलदलयुक्त शेतजमिनी असल्यामुळे रस्ता खचत आहे. यामुळे सातत्याने होणारी रस्त्याची अडचण दूर करण्यासाठी संपूर्ण रस्ता सिमेंटचा करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
- अप्पासाहेब खेडकर
