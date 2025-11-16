देऊळगाव, वडगाव रस्त्याचे काम कासवगतीने
देऊळगाव राजे, ता.१७ : देऊळगाव राजे ते वडगाव दरेकर (ता. दौंड) येथील रस्त्याचे मजबुतीकरणाचे काम संथगतीने सुरू आहे. रस्त्यावर कामासाठी टाकलेल्या खडीच्या ढिगाऱ्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे.
देऊळगाव राजे ते वडगाव दरेकर हे पाच किलोमीटरचे अंतर आहे. यातील दोन किलोमीटर रस्त्याचे काम विशेष दुरुस्ती योजनेतून सुरू आहे. या रस्त्यामधील देऊळगाव राजे गावठाणात काँक्रिट रस्ता झाला आहे; परंतु रस्त्याच्या कडेला असणारी साइडपट्टी पूर्णतः भरलेली नाही. तसेच पुढील डांबरीकरण कामासाठी अर्धाकीलोमीटर रस्त्यावर कडेला खडीचे ढिगारे टाकलेले आहेत. सध्या ऊस वाहतूक रस्त्याने मोठा संख्येने सुरू आहे. ढिगाऱ्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने याचा त्रास ग्रामस्थांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे संथ गतीने सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामाबद्दल देऊळगाव राजे व वडगाव दरेकर ग्रामस्थ नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
