देऊळगावराजेमध्ये अभ्यासाचा भोंगा उपक्रम
देऊळगाव राजे, ता. १ : देऊळगाव राजे (ता. दौंड) दौंड रोटरी क्लब आणि ग्रामपंचायत यांच्या वतीने ‘अभ्यासाचा भोंगा’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. मुलांना मोबाइल, टीव्ही पासून परावृत्त करण्यासाठी अभ्यासाचा भोंगा सुरू केला आला असून गावातील मुले सायंकाळी सात वाजता ग्रामपंचायत कार्यालया वरील भोंगा वाजल्यानंतर अभ्यासाला बसतात यामुळे पालकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलू लागले आहे.
मोबाइलच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत अनेकांना लहान वयातच दृष्टी गमवावी लागत आहे. मुलांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे या सर्वांगीण गोष्टींचा सारासार विचार करून अभ्यासाची आवड निर्माण व्हावी या सकारात्मक विचारातून संपुर्ण गाव एकत्र आले आहे. गावामध्ये संध्याकाळी सात वाजता भोंगा वाजल्यानंतर मुले मोबाईल, टीव्ही, इतर करमणुकीची साधने बंद करून एक तास पूर्णपणे अभ्यास करतात. विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद बघून पालकांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य फुलू लागले आहे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांचा मोबाईल, टीव्हीच्या आणि इतर करमणुकीच्या अतिवापरामुळे अभ्यासाची शिस्त कोलमडली असून मुलांना शिस्त लावण्यासाठी अभ्यासाचा भोंगा नक्कीच उपयोगी पडेल असा विश्वास येथील ग्रामस्थांना वाटू लागला आहे.
तालुक्यात प्रथमच उपक्रम राबवल्यामुळे देऊळगाव राजे ग्रामपंचायतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. हा उपक्रम इतर गावांसाठी ही नक्कीच प्रेरणादायी ठरणार आहे. उपक्रमासाठी ग्रामसेवक अमीर शेख यांनी पुढाकार घेतला असून दिनेश अडसूळ, अरुण मरभळ, प्रशासक संजय शिंदे यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.