चिंचोशीत गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव
दावडी, ता. ६ : चिंचोशी (ता. खेड) गोकुळनगर येथे परमपूज्य सदगुरु नारायण महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने दत्त जयंती उत्सव साजरा झाला. तीन दिवस पारायण सोहळा, सकाळी दत्त महाराजांचा अभिषेक, सायंकाळी हरिपाठ अंकुश महाराज कांदे यांचे दत्त जन्मावरील कीर्तनसेवा, दत्त जन्म पाळणा, नामकरण, सुंठवडा वाटप, विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव आणि महाप्रसाद कार्यक्रम झाला.
दरवर्षीप्रमाणे सेवेकरी मंडळातर्फे इयत्ता दहावी मधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा रोख रक्कम व सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. त्यात प्रथम क्रमांक आलेल्या सेजल निकमला रोख रक्कम ११ हजार आणि सन्मान चिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. संग्राम भोसकर, श्रुती निकम, दर्शना पानसरे, वैशाली सांगाडे याही विद्यार्थ्यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.
आदर्श माता म्हणून पंडित रघुनाथ खंडाळकर गुरुजी यांच्या मातोश्री संध्या खंडाळकर, दावडी गावचे माजी सरपंच संभाजी घारे यांच्या मातोश्री सुमन घारे, कौशल्या बेंद्रे यांना माजी आमदार दिलीप मोहिते, सरपंच सचिन भोसकर यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.
याप्रसंगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती विजय शिंदे, पिंपळगावचे सरपंच शरद मोहिते, विद्या मोहिते, रोहिणी पानसरे, श्रीनाथ लांडे, सरपंच शशिकांत मोरे, उज्वला गोकुळे, सरपंच दौलत मोरे, उपसरपंच माया निकम, सीमा गोकुळे उपस्थित होते.
