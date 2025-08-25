गीरवलीतील कालव्यावरील पुलाचे काम निकृष्ट
घोडेगाव, ता. २४ ः डिंभे धरण डावा कालव्यावर गिरवली (ता. आंबेगाव) जवळील कृष्णवाडी येथील पुलाचे काम निकृष्ट झाल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. येथे अंदाजपत्रकानुसार काम होत नसल्याने व खाली माती, मुरमावर कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्याने येथील स्थानिक नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निकृष्ट कामाबाबत तक्रार केली आहे.
हा पूल बांधण्यासाठी अगदी वरचेवर मातीवर कॉलम बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. स्थानिक नागरिक भाऊसाहेब पाटील, ज्ञानेश्वर सईद व इतर यांनी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांना त्याबाबत विचारणा केली व तक्रार केली. हे काम चुकीचे असल्याचे सांगितल्यावर दोन्ही बाजूचे कॉलम काढून टाकण्यात आले. तालुका विभागाने ठेकेदारास आराखड्यामध्ये दुरुस्ती करून पुन्हा नवीन आराखड्यात व अंदाजपत्रकानुसार काम करण्याबाबत सांगण्यात आले. या पुलाचा मधला कॉलम मात्र कोणताही ठोस पाया खडकापर्यंत न खोदताच, तसेच अंदाज पत्रकात सुचविल्याप्रमाणे न केल्याचे उघड झाल्याने हा कॉलम देखील काढून टाकून पुन्हा अंदाजपत्रकानुसार व आराखड्यानुसार करण्याबाबत ग्रामस्थ आग्रही आहेत.
या ठिकाणी कालवा पूर्णपणे भरावा करून केला आहे. या अगोदर हा डिंभे धरण डावा कालवा ३ वेळा याच परिसरात फुटून शेतीचे नुकसान झाले आहे, असे शेतकरी अनिल भोसले यांनी देखील तक्रारीत म्हटले आहे. आंबेगाव तालुक्यात मागील वर्षी नांदूर येथे याच डाव्या कालव्यावरील पूल पडला होता. या वर्षी महाळुंगे पडवळ येथे या कालव्यावरील पूल पडून दुर्घटना झाली आहे.
या बांधकामाबाबत तक्रार आली आहे. येथील बांधकामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये कार्यकारी अभियंता यांच्या सूचनेनुसार बदल करून त्यानुसार कामकाज पूर्ण केले जाईल. यात कोणत्याही प्रकारची त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घेऊ.
- सुरेश पठाड, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
