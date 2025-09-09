आदिवासी कार्यालयांतर्गत शिक्षकांचा सत्कार
घोडेगाव, ता. ९ : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव (ता. आंबेगाव) यांनी विविध शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये १०० दिवसांच्या उपक्रमात तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावृद्धी व सर्वांगीण विकासासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांची निवड केली आहे. आदिवासी कार्यालयांतर्गत पहिल्यांदाच गुणवंत शिक्षकांचा सत्कार होणार आहे, अशी माहिती प्रकल्पाधिकारी प्रदीप देसाई यांनी दिली. निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘जनजाती गौरव दिन’ या दिवशी करण्यात येणार आहे.
निवड झालेले कर्मचारी (गाव)
गृहपाल : रेणुका जाधव (घोडेगाव), अर्चना पवार (हडपसर), पुनम घायाळ (कराड), संजीव तोगरे (मांजरी), संतोष शिनमशिगरे (जुन्नर), उदय महाजन (कोरेगाव पाट).
मुख्याध्यापक : पोपट चव्हाण (टोकावडे), जगन्नाथ दराडे (कोते), बाळासाहेब दरेकर (मुथाळणे), राजेंद्र आंधळे (असाणे).
अधीक्षक व स्त्री अधिविक्षिका : लक्ष्मण मगर (आहुपे), प्रमोद चोखांदे (टोकावडे), अंकिता रजपूत (सोमतवाडी), रेखा मोतेवाड (राजपूर), मेघा भोपळे (बोरबेट).
उच्च माध्यमिक शिक्षक : गणेश गोडसे (सोमतवाडी), संजय जोशी (गोहे), दत्तात्रेय डुकरे (सोमतवाडी), वैशाली कांबळे (घोडेगाव), शरद लोंढे (खटकाळे), संजय शिनकम (वडेश्वर), सचिन लांडे (राजपूर), शरद भागीत (आहुपे).
पदवीधर प्राथमिक शिक्षक : अर्चना कांबळे (तेरांगण), शक्ती टोपे (घोडेगाव), कैलास गारे (शिखरेश्वर), गौतम शिंदे (मुथाळणे).
प्राथमिक शिक्षक : सुशांता बोंबले (घोडेगाव), सुशांत शिंदे (टोकावडे), सुरेश गोगावले (वडेश्वर श्रृंखला क्षेत्र), गणेश रोकडे ((मुथाळणे कला क्षेत्र), तान्हाजी बोऱ्हाडे (गोहे साहित्य क्षेत्र), मोहन वाघमारे (राजपूर), गणेश भोसले (कुरांजी), योगेश गवारी (खटकाळे), सोमनाथ गुंड (सोनावळे).
