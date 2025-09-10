घोडेगावात हेरॉन बगळ्याला जीवदान
घोडेगाव, ता. १० ः घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील बस स्थानकाजवळील रस्त्याच्या कडेला वेदनेने घायाळ असलेल्या जखमी हेरॉन बगळ्याला येथील पक्षी प्रेमी व रहिवासी मोहसीन काठेवाडी यांनी जीवदान दिले.
हेरॉन एक बगळ्याच्या प्रजातीचा पक्षी आहे. मराठीमध्ये त्याला ढोकरी, तसेच पॅडीबर्ड असेही म्हणतात. हा पक्षी मुख्यतः तलाव, दलदलीच्या ठिकाणी खाड्या आणि शेती प्रदेशात आढळतो. बसस्थानकाजवळ रस्त्याच्या कडेला वेदनेने विव्हळत असलेल्या जखमी हेरॉनला पक्षी प्रेमी काठेवाडी यांनी पाहिले. या घटनेची माहिती काठेवाडी यांनी तातडीने दूरध्वनीद्वारे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांना दिली. त्यानंतर घोडेगाव वनविभागाच्या वतीने डॉक्टर चिखले यांच्या रुग्णालयात उपचारासाठी ढोकरी पक्षाला दाखल करण्यात आले.
वनपरिक्षेत्र अधिकारी लिमकर यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तातडीच्या सूचना देऊन पक्षाला रेस्क्यू करून उपचार करण्यासाठी वन विभागाचे पथक पाठवले. त्यामध्ये वनरक्षक सूर्यकांत कदम, अशोक मते, अनिल शिंदे यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी लिमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्व तपासणी करून डॉ. चिखले यांच्या रुग्णालयात सुरक्षित उपचारासाठी पाठवले.
04255, 04256
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.