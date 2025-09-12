आंबेगावमध्ये महाराजस्व अभियानाचे आयोजन
घोडेगाव, ता. १२ ः छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीमध्ये ‘सेवा पंधरवडा’ साजरा करण्यात येणार आहे. यामध्ये महसूल विभागाकडून आंबेगाव तालुक्यात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार संजय नागटिळक यांनी दिली.
सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक होण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब विचारात घेऊन या सेवा पंधरवड्यात राबवावयाचे उपक्रम हे यापूर्वीपासून राबविण्यात येत आहेत. मात्र, या कालावधीत हे उपक्रम मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्यात येणार आहे.
तीन टप्प्यात हे अभियान होणार असून, पहिल्या टप्पा पाणंद रस्ते विषयक मोहीम, दुसरा टप्पा सर्वांसाठी घरे या उपक्रमासाठी पूरक उपक्रम, तिसरा टप्पा जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे, असा असणार आहे. या कालावधीमध्ये पाणंद, शिवरस्त्यांना क्रमांक देण्याबाबतच्या महसूल विभागाच्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अमरावती जिल्ह्यात जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख व उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांच्या समन्वयातून पाणंद रस्ते मॅपिंगचा अत्यंत स्तुत्य कार्यक्रम राबविण्यात आलेला आहे. त्याच धर्तीवर पाणंद रस्ते गाव नकाशावर चिन्हांकित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत शिव, पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे. ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद केलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी संमती पत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करून शेतरस्त्यांचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे याबाबत निर्णय होणार आहे.
