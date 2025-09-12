घोडेगावात मंगळवारी स्मृतिदिनानिमित्त नियोजनाची बैठक
घोडेगाव, ता. १२ : येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्या वतीने हुतात्मा नाग्या कातकरी यांचा स्मृतिदिन २५ सप्टेंबर रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी ४ वाजता प्रकल्प कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत घोडेगाव प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या सर्व कातकरी बांधवांना तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या बैठकीत हुतात्मा नाग्या कातकरी यांच्या योगदानाला आदरांजली वाहण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे.नाग्या कातकरी हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांविरुद्ध लढलेले एक आदिवासी क्रांतिकारक होते. ते मूळचे कोकणातील पेण तालुक्यातील होते. त्यांनी ब्रिटिशांच्या वन कायद्यांविरोधात आवाज उठवला होता. ब्रिटिशांनी वनसंपत्तीवर निर्बंध लादल्याने आदिवासी समाजाची उपजीविका धोक्यात आली होती. नाग्या कातकरी यांनी या अन्यायाविरोधात संघर्ष केला आणि आपल्या समाजाच्या हक्कांसाठी लढा दिला. ब्रिटिशांशी झालेल्या संघर्षात २५ सप्टेंबर १९३० रोजी ते शहीद झाले. त्यांच्या योगदानाला आदरांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी त्यांचा स्मृतिदिन घोडेगाव येथे साजरा केला जातो.
