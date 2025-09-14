राजेवाडीत बिबट्याचे सलग तीन दिवस दर्शन
घोडेगाव, ता. १४ : राजेवाडी (ता आंबेगाव) येथील दत्तात्रेय रामचंद्र साबळे यांच्या घरासमोर मागील सलग तीन दिवस बिबट्याचे दर्शन घडत आहे. त्यामुळे कुटुंब भयभीत झाले आहे. बिबट्या कोंबड्या तसेच कुत्रा यांत्र्यावर रात्रीच्या वेळी हल्ला करीत आहे.
साबळे यांच्या घराबाहेर पाहिले असता बिबट्याच्या पाऊल खुणा दिसत आहे. पण खरंच बिबट्या की, अन्य कोणता प्राणी किंवा अज्ञात इसम याबाबत खात्री होतं नव्हती. जंगल भाग असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असता सलग तीन दिवस बिबट्याचे दर्शन होत असल्याचे निदर्शनास आले.
याबाबत घोडेगावचे वनक्षेत्रपाल के. के. लिमकर म्हणाले की, साबळे यांचे घरासमोर आज सकाळी जाऊन या ठिकाणी समक्ष पाहणी केली. तेथे बिबट्या येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सीसीटीव्हीमध्ये सुद्धा बिबट्या दिसला आहे. त्यामुळे तो घराजवळ येऊन भक्ष खाण्याच्या उद्देशाने बसत होता. या ठिकाणी बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी त्वरित पिंजरा लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
