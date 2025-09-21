गंगापूरात येथे बिबट्याची दहशत
घोडेगाव, ता. २१ : गंगापूर बुद्रुक (ता आंबेगाव) येथील काळेवाडी या ठिकाणी गेल्या आठवड्यात भरापासून बिबट्याने धुडगूस घातला आहे. यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. स्थानिक शेतकरी यांनी वन विभागाला कळवले असता वन विभागाने तातडीने या ठिकाणी पिंजरा लावला आहे. परंतु पिंजरा लावला असताना देखील बिबट्या या पिंजऱ्याला गुंगारा देत आहे.
गंगापूर परिसरात बिबट्या पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करत आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या ठिकाणी स्वतः वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर तसेच टी. सी. काळे व अनिल शिंदे यांनी घटनेची पाहणी केली आहे. बिबट्याच्या पायाचे ठसे ठिकठिकाणी दिसून आले आहे. दरम्यान, घडलेली घटना अशी आहे की शुक्रवारी (१९) रात्री आडीच ते तीन वाजण्याच्या सुमारास शेतकरी दयानंद धोंडिभाऊ डोंगरे यांच्या घराजवळ असलेल्या गावठी कोंबड्याच्या खुराड्यात २१ कोंबड्या होत्या. त्यापैकी २० कोंबड्या बिबट्याने फस्त केल्या आहे. फक्त एक कोंबडी बचावली आहे. याआधी १५ सप्टेंबर रोजी शेतकरी भूषण सुरेश काळे यांच्या गोठ्यातील गाईच्या दोन वर्षांच्या कालवडीवर हल्ला केल्याने रविवारी (ता.२१) ती कालवड मरण पावली आहे. तसेच १७ सप्टेबरला विजय शिवाजी काळे यांच्या पाळीव कुत्रीवर हल्ला केल्याने ती जखमी झाली असून तिची चार ते पाच पिल्ले बिबट्याने फस्त केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.