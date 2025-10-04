कर्ज नियमित, वेळेत भरल्यास संस्थेस फायदा : वळसे पाटील
घोडेगाव, ता. ४ : ‘‘देश व राज्यात उत्पादित झालेला माल व वस्तू नागरिकांनी खरेदी करावा. त्यामुळे देशावर येणारे संकट मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. राज्यात सहकार तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांमुळे मोठी प्रगती झाली आहे. सहकार टिकवण्यासाठी संस्थेच्या सभासदांनी कर्ज वेळेत व नियमित भरल्यास नक्कीच संस्थेचा फायदा होईल,’’ असे मत राज्याचे माजीमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.
घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथील घोडेगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेला ७५ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित सहकार मेळाव्यात ते बोलत होते. संस्थेचे सलग ३७ वर्ष अध्यक्ष असलेले सखाराम पाटील काळे व संचालक मंडळाला वळसे पाटील यांनी चांगली काम केल्याबद्दल सुरुवातीला शुभेच्छा दिल्या. भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, पंचायत समितिचे माजी सभापती कैलासबुवा काळे, सोमनाथ काळे, सुदाम काळे, विनोद कासार, संजय गवारी, डॉ.केशवराव काळे, वसंत काळे, म्हतारबा कोकणे, कालिदास काळे, दिलीप काळे, तुकाराम काळे, अक्षय काळे, भानुदास काळे, गणेश काळे, सचिव सुरंजन काळे आदी उपस्थित होते. यावेळी संस्थेच्या सर्व सभासदांना भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला.
अहवाल वाचन सचिव सुरंजन काळे यांनी केले गणेश काळे यांनी सभेचे सूत्रसंचालन केले.
