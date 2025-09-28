मंचर येथे शेतकरी आक्रोश आंदोलन
घोडेगाव, ता. २८ ः भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात शेतकरी गेली १० वर्षांपासून दुर्लक्षित झाला आहे. उत्पादित केलेल्या कोणत्याही शेतमालाला चांगला भाव मिळत नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आज अडचणीत सापडला आहे. त्यांना वेळेत मदत करा, अन्यथा सरकारला त्यांची जागा दाखवू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी दिला आहे.
मंचर (ता. आंबेगाव) येथे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे शेतकरी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पक्षाचे तालुका अध्यक्ष धोंडिभाऊ भोर, युवक अध्यक्ष विशाल वाबळे, गणेश खानदेशे, दामू अण्णा घोडे, बन्सी घोडे, सदानंद शेवाळे, शंकर जांभळकर, सनी थिटे, अविनाश पोकळे, केतन वाघ, दादाभाऊ थोरात, श्रीराम येवले, सुरेश निघोट, लहू बोऱ्हाडे, सोमनाथ गेंगजे, पुरुषोत्तम फादाले, नीलेश वळसे पाटील आदी उपस्थित होते.
यावेळी निकम म्हणाले, ‘‘सत्ताधाऱ्यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष नसल्याने आमदार- खासदारांना कांदे- बटाट्याने झोडल्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला व इतर मालाला बाजारभाव मिळाला तर शेतकरी आनंदी राहतो. त्यासाठी पिकाला बाजार भाव मिळणे गरजेचे आहे.’’
यावेळी पाराजी गावडे, धोंडिभाऊ भोर, माऊली ढोमे, सचिन थोरवे आदींची भाषणे झाली. यावेळी सरकारच्या विरोधात आंदोलकांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून घोषणाबाजी करत पुणे- नाशिक जुन्या रस्त्यावर बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर रास्ता रोको आंदोलन करून कांदे ओतून सरकारचा निषेध करण्यात आला.
04345
