निकम यांचे आरोप प्रसिद्धीसाठी
घोडेगाव, ता. २८ : तळेघर (ता. आंबेगाव) येथे मंचर बाजार समितीने बांधण्यात येणाऱ्या ५६ गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवली जाणार असल्याचे सभापती नीलेश थोरात यांनी स्पष्ट केले. संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया व्हिडिओ कॅमेऱ्यांच्या नजरेखाली होणार असल्याने कुठल्याही प्रकारचा बाजार समितीचा हस्तक्षेप राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
देवदत्त निकम यांनी काही दिवसापूर्वी केलेल्या आरोपाला उत्तर देताना थोरात म्हणाले, ‘‘तत्कालीन सभापतींनी ज्या पद्धतीने लिलाव केला, त्याच पद्धतीने याही वेळेस लिलाव केला जाणार आहे. स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी व राजकीय फायद्यासाठी देवदत्त निकम हे आदिवासी समाजाच्या आडून विरोध करत आहेत. या गाळ्यांसाठी ७० अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी सुमारे ८० टक्के अर्जदार आदिवासी भागातील आहेत. या गाळ्यांमुळे स्थानिक गरीब, होतकरू व आदिवासी भागातील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. बांधकाम पणन मंडळ व संबंधित सर्व शासकीय परवानग्या घेऊन मंजूर आराखड्यानुसार करण्यात येत आहे. चांडोली येथील बाजार पुन्हा सुरू करण्याबाबत निर्णय प्रक्रियाही सुरू असून, देवदत्त निकम यांच्या कार्यकाळात बाजार समितीत आंबेगाव तालुक्यातील ठेकेदारांना कामे न देता बाहेरील ठेकेदारांना जादा दराने देऊन भ्रष्टाचार केला.’’
‘नामदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंबेगाव तालुक्यातील संस्था पारदर्शक कारभार करत आहेत. या पारदर्शक कामकाजाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आक्रमक उत्तर दिले जाईल,’ असा इशारा थोरात यांनी दिला.
पत्रकार परिषदेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिन पानसरे, संचालक सोमनाथ काळे, लक्ष्मण बाणखेले आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.