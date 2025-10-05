घोडेगाव येथील दांपत्याकडून आर्थिक मदत
घोडेगाव, ता. ५ ः घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील इंग्रजी माध्यमाची शासकीय आश्रमशाळेतील प्राचार्य चंद्रकांत नाईकडे व शासकीय आश्रमशाळा, गोहे येथे कार्यरत प्रा. कोमल नाईकडे या दांपत्यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी खात्यात २० हजार रुपये आर्थिक मदत जमा केली आहे.
राज्यात मागील आठवडाभर चालू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यभर विशेषतः मराठवाड्यात अनेक शेतकऱ्यांचे शेतीचे व घरांचे नुकसान होऊन संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. जगाला पोसणारा जगाचा पोशिंदाच आज संकटात आहे. त्यासाठी आपल्या परीने सढळ हाताने मदत करणे गरजेचे आहे. याच भावनेतून नाईकडे दांपत्यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला आर्थिक मदत केली आहे. या अगोदरही या दांपत्यांनी कोविड काळातही एक वर्षाचे वेतन वाढीचे वेतन ५७ हजार रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा केले होते. तसेच, आदिवासी आश्रमशाळेतील अनेक गरजू विद्यार्थ्यांनाही वेळोवेळी शिक्षणासाठी तसेच इतर लोकांनाही संकटकाळी आर्थिक मदत करत असतात.
04386
