नारोडीतील घरातून दोन लाखांचा ऐवज लंपास
घोडेगाव, ता. २५ : नारोडी (ता. आंबेगाव) जवळील खेबडशेत येथे ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरात दोन लाख रुपये किमतीचा ऐवज चोरीला गेला. घरावरील कौले उचकटून अज्ञात चोरट्यांनी लोखंडी कपाटाच्या लॉकरमधून हा ऐवज चोरून नेला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. २४) पहाटे चार ते पाचच्या दरम्यान झाली, अशी माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांनी दिली. दरम्यान, ही चोरी पाळत ठेवून झाली असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
नारोडी येथील खेबडशेत येथील घरात दगडू पिंगळे व सुमन पिंगळे गुरुवारी (ता. २३) रात्री १० वाजता झोपले. शुक्रवारी पहाटे दगडू पिंगळे जागे झाल्यानंतर त्यांनी घरात पाहिले असता घराची कौले काढलेली दिसली. तसेच घरातील कपाट उघडे दिसले. त्यांनी कपाटात पाहिले असता त्यांनी कपाटात लॉकरमध्ये ठेवलेले सोन्याचे दागिने व चांदी या सुमारे २ लाख ३ हजार ५५७ रुपयांच्या मौल्यवानवस्तूंची चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी त्वरित मुलगा संजीव पिंगळे यास झालेल्या घटनेची माहीत दिली. चोरट्यांनी घराची कौले उचकटून घरात प्रवेश केला व त्याच मार्गाने परत निघून गेले. संबंधित घटनेची माहिती घोडेगाव पोलिस ठाण्यात कळताच सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पवार, उपनिरीक्षक महेश पवार, पोलिस हवालदार विठ्ठल वाघ, नीलेश तळपे हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सकाळी ११ वाजता श्वानपथकाच्या माध्यमातून चोरट्यांचा मागोवा घेतला. तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही तपासणी सुरू आहे. पुढील तपास सहायक निरीक्षक सागर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
