पिंपळगाव घोडा येथे बिबट्यांच्या हल्ल्यात सहा शेळ्यांचा मृत्यू
घोडेगाव, ता. ९ : पिंपळगाव घोडा (ता. आंबेगाव) येथील सतीचा मोढा ठाकरवाडी येथे रविवारी (ता. ९) पहाटे दोन बिबट्यांच्या हल्ल्यात सहा शेळ्या ठार झाल्या. त्यात शेतमजुरी करणाऱ्या चंद्रकला ज्ञानेश्वर मधे याचे अंदाजे ७० ते ८० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
चंद्रकला मधे यांच्या घरासमोरील गोठ्यात रविवारी पहाटे साडेचार वाजताच्या सुमारास दोन बिबट्यांनी प्रवेश करून शेळ्यांवर हल्ला चढवला. त्यात सहा शेळ्या ठार झाल्या असून, अंदाजे सत्तर ते ऐंशी हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत ग्रामस्थ गणेश भास्कर यांनी सांगितले की, याच परिसरात महिन्याभरापूर्वी शेतकरी अश्विनी सुखदेव मधे यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला होता. त्यांनी आरडाओरड केल्याने बिबट्या पळून गेला आणि त्या थोडक्यात बचावल्या. तसेच, मेंढपाळ ज्ञानदेव पंढरीनाथ सूळ यांच्या वाड्यावर गेल्या पंधरा दिवसांत वारंवार बिबट्याचे दर्शन झाले असून, कोंबड्या आणि कुत्री फस्त केली आहेत. इयत्ता नववीतील विद्यार्थी आशितोष अमित लोहकरे याच्यावरही बिबट्याने हल्ला केला होता.
या वारंवार होत असलेल्या घटनांमुळे ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दहशत निर्माण झाली आहे. तातडीने बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांनी वनविभागाकडे केली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिंबकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. त्यांनी या ठिकाणी ताबडतोब पिंजरा लावून बिबट्या जेरबंद केला जाईल, असे सांगितले.
दरम्यान, नारोडी येथे अतुल नाईक यांच्या बंगल्यासमोर शंभर फूट अंतरावर सायंकाळी पाचच्या सुमारास दोन दिवसांपूर्वी बिबट्या आला होता. चिंचोली येथे चार दिवसांपूर्वी एका शेतकऱ्यावर हल्ला झाला होता. गिरवली येथे अंदाजे सात ते आठ बिबट्या असल्याचे शेतकरी गणेश हगवणे यांनी सांगितले. ऊस तोडणी सुरू झाल्यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर सुरू होईल. तत्पूर्वीच वन विभागाने याची दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
