नारायणगावातील वक्तृत्व स्पर्धेत घोडेगावातील विद्यार्थिनींचे यश
घोडेगाव, ता. २२ ः नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील श्री अनंतराव कुलकर्णी इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे गुरुवर्य रा. प. सबनीस मेमोरियलतर्फे खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील इंग्लिश मीडियम शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व स्पर्धा पार पडली. यामध्ये घोडेगाव (ता. आंबेगाव) न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील सातवीतील विद्यार्थिनी दूर्वा सुहास आवटे हिने प्रथम क्रमांक मिळवून ५००० रुपये रोख रक्कम, प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह बक्षीस पटकावले.
याच गटातून समृद्धी दत्तात्रेय डुकरे हिने उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळवले. या विद्यार्थिनीला प्रशस्तीपत्रक, मानचिन्ह व २००० रुपये रोख बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले. तसेच, आठवी ते दहावी या गटात अनुष्का वसंत लांगी या विद्यार्थिनीने तृतीय क्रमांक पटकावला. ही विद्यार्थिनी प्रशस्तीपत्रक मानचिन्ह व ३००० हजार रुपये रोख अशा बक्षीसाची मानकरी ठरली. त्यांना इंग्रजी विषय शिक्षिका सोनीका नायकोडी, स्मिता पवळे व मोनिका भालेराव यांनी मार्गदर्शन केले. या स्पर्धेत खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यातील एकूण ४० इंग्लिश मीडियम शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.
विद्यार्थिनींच्या या उत्तुंग यशाबद्दल आंबेगाव तालुका विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम काळे, उपाध्यक्ष संजय आर्वीकर, सर्व पदाधिकारी, संचालक, विद्यालयाच्या प्राचार्या मेरीफ्लोरा डिसूझा, उपप्राचार्या रेखा आवारी, पर्यवेक्षिका वंदना वायकर यांनी अभिनंदन केले .
